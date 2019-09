METEO NAPOLI: torna il sole sulla città partenopea, possibile peggioramento nel weekend

Perturbazione in azione in queste ore sulle regioni meridionali d’Italia, Campania solo ai margini del Maltempo.

Italia divisa in due tra nord e sud con il sole e il bel tempo dalla Lombardia all’Emilia Romagna, Toscana e Lazio, nubi in transito e locali temporali anche di forte intensità al sud e Sicilia. Più nello specifico il maltempo colpisce in queste ore i settori ionici della Calabria e la costa settentrionale e orientale della Sicilia mentre in Campania e a Napoli solo delle innocue velature in transito. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Sole e clima mite al centro-nord Italia.

Nella giornata di oggi mercoledì 4 settembre il quadro meteo italiano si presenterà molto differenziato tra nord e sud. L’Anticiclone delle Azzorre garantisce bel tempo e clima mite al centro-nord, Calabria e Sicilia invece sono investite da un’ondata di maltempo con locali nubifragi a causa di una depressione in azione sul bacino del Mediterraneo orientale.

Previsioni meteo Napoli

Sulla città di Napoli le condizioni meteo restano più stabili rispetto le città ancora più meridionali con solo qualche innocua nube in transito in queste ore. Cieli sereni o poco nuvolosi previsti anche al pomeriggio e in serata con le temperature che tenderanno a calare leggermente tra la serata e la giornata di domani. Venti moderati o forti dai quadranti nord-orientali.