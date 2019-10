METEO NAPOLI – SOLE e CLIMA MITE ad oltranza in compagnia dell’OTTOBRATA, ma quando torna l’AUTUNNO? Scopriamolo insieme

Sole e bel tempo al centro-sud Oggi il tempo si presenta asciutto con cieli in prevalenza soleggiati o poco nuvolosi sulle regioni centro-meridionali, dove sono ben visibili i primi spifferi anticiclonici provenienti dal nord-Africa. Questi sono anche responsabili, oltre che di un primo leggero aumento delle temperature nella giornata odierna, anche di un miglioramento delle condizioni meteo avuto oggi sulla Puglia meridionale, dopo essere stata sferzata dal maltempo ieri con fenomeni localmente anche intensi. Stesse condizioni sia dal punto di vista atmosferico che termico le troviamo nella città di Napoli, come vedremo.

PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO. Prosegue la fase instabile al nord-ovest Prosegue invece imperterrita la fase di instabilità iniziata già da qualche giorno sui settori nord-occidentali italiani, in special modo quelli della Liguria. Qui i rovesci si son rivelati fin ora deboli o al più moderati, con cumulati al suolo generalmente deboli e inferiori ai 10 millimetri. Tali si riveleranno anche nel corso delle prossime ore e nella giornata di domani sabato 19 ottobre, con temperature tutto sommato stabili e massime sotto ai +20°C. Previsioni meteo Napoli oggi Per quanto riguarda la città di Napoli oggi, come detto anche nel finale del primo paragrafo, sono proseguite quelle stesse condizioni di stabilità che vedono caratterizzare la città partenopea da ormai svariati giorni. Questo a causa dei primi spifferi anticiclonici di origine africana che si manifesteranno in maniera più netta dalla giornata di domenica, come vedremo. Gli estremi termici giornalieri sul capoluogo campano misurano quest’oggi +13°C di minima e +23°C di massima circa.

Weekend stabile e asciutto Per quanto riguarda il prossimo weekend ormai imminente, i cieli sulla città di Napoli continueranno ad essere anche completamente soleggiati, con il sole vero protagonista incontrastato del capoluogo campano. Anzi, a partire dalla giornata di domenica 20 ottobre aumenterà in maniera sensibile anche il caldo, con la colonnina di mercurio che nelle ore più calde della giornata potrà di nuovo tornare a toccare i +24/+25°C, valore decisamente sopra la media per Napoli ormai all’esordio della terza decade di ottobre.

Prossima settimana all’insegna del sole e del bel tempo? Anche la prossima settimana potrà passare almeno in gran parte sotto il dominio del sole e delle temperature miti. Basti pensare che per la giornata di martedì 22 ottobre, oltre ai cieli sereni le temperature potranno tornare nuovamente a toccare i +26/+27°C nelle ore più calde del giorno un valore decisamente tipico del finale di primavera per la città di Napoli. Questo a causa di una fiammata africana attualmente prevista per tutto il centro-sud, in concomitanza di quei giorni. Al momento non è possibile stabilire con precisione quando terminerà questa fase di prolungata instabilità, che nulla ha a che vedere con il tipico clima autunnale mediterraneo.