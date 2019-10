METEO NAPOLI – OTTOBRATA in arrivo sulla città partenopea, prima del possibile arrivo del MALTEMPO, scopri quando

Bel tempo al centro-sud con temperature sopra la media

Prosegue la fase relativamente lunga di stabilità che avvolge ormai le regioni centro-meridionali da svariato tempo, grazie alla protezione della cupola anticiclonica su tutti questi settori. I cieli infatti fin dalla mattinata si sono presentati soleggiati o poco nuvolosi e tali rimarranno nel corso del resto della giornata. Dal punto di vista termico c’è invece da segnalare un leggero aumento rispetto ai valori di ieri, aumento che diventerà più sensibile a partire dalla giornata di domani domenica 20 ottobre. Stesse condizioni sia dal punto di vista atmosferico che termico le ritroviamo a Napoli, come vedremo.

Rovesci sulle regioni nordoccidentali

Nella giornata odierna troviamo ancora il maltempo sferzare sulle regioni nord-occidentali, con piogge accompagnate da un calo delle temperature anche sotto i +20°C di qualche grado e un’attività elettrica veramente blanda o del tutto assente. Un flusso perturbato sta ormai interessando da diversi giorni questi settori, con cumulati al suolo di debole intensità.

Previsioni meteo Napoli oggi e domani

Per quanto riguarda la città di Napoli e in particolare riferimento alle previsioni meteo valide per la giornata di oggi e quella di domani domenica 20 ottobre, essa sarà interessata dalla persistenza delle condizioni di stabilità che l’hanno caratterizzata nel corso degli ultimi giorni. I cieli risulteranno dunque prevalentemente soleggiati o poco nuvolosi, con ventilazione prevalente dai quadranti meridionali. Le temperature si aggireranno attorno ai +13°C di minima e +22/+23°C di massima circa.