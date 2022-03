METEO NAPOLI – Peggioramento in arrivo con qualche PIOGGIA e TEMPERATURE in diminuzione specie nel WEEKEND

Piogge in arrivo in Italia già nella giornata odierna

Cede l'alta pressione sul Mediterraneo centrale che nel corso della settimana ha portato condizioni meteo stabili in Italia, con l'avvicinamento della circolazione depressionaria con aria fredda in quota presente tra Nord Africa e Mediterraneo occidentale. Precipitazioni sparse già al mattino su Isole Maggiori e Calabria ed in estensione sul resto del Sud nella seconda parte della giornata. Condizioni meteo più stabili altrove, ma con locali fenomeni su Abruzzo e settori alpini, con neve a quote medie. Vediamo allora di seguito le previsioni meteo in maggiore dettaglio per Napoli e la Campania.

Previsioni meteo Napoli oggi

Meteo Napoli – La giornata odierna vedrà un aumento dell'instabilità su Napoli e la Campania. Al mattino avremo cieli nuvolosi su tutta la regioni con deboli piogge sui settori costieri e asciutto altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con precipitazioni sparse su tutta la Campania, comunque di intensità debole o moderata. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con precipitazioni sparse su tutto il territorio e con possibili rovesci sui settori interni. Neve a quote medie. Temperature minime in aumento e massime in calo, comprese su Napoli tra 12°C e 14°C.

Previsioni meteo Napoli domani

Meteo Napoli domani – La giornata di domani sarà caratterizzata da condizioni meteo a tratti instabili su Napoli e la Campania. Al mattino avremo nubi sparse alternate a schiarite su tutta la regione con tempo per lo più asciutto. Al pomeriggio ancora nuvolosità variabile in Campania ma con la possibilità di qualche fenomeno da isolato a sparso. Migliora in serata con schiarite in arrivo da est, ma con la possibilità ancora di qualche pioggia residua sui settori costieri. Temperature stabili o in lieve calo specie nei valori minimi, comprese su Napoli tra 11°C e 14°C. Vediamo di seguito la tendenza meteo per i giorni a seguire.