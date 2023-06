Meteo Napoli – Picco del caldo con temperature fino a sfiorare i 35°C, weekend meno caldo e con qualche pioggia

Meteo Napoli, la situazione

Buongiorno e buon giovedì da parte del Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori della Campania! Promontorio anticiclonico di matrice africana che sta raggiungendo l’apice della sua espansione sul Mediterraneo centrale. Penisola Italiana che si appresta quindi a vivere nella giornata odierna il picco dell’ondata di caldo, ma al Nord-Ovest sono in arrivo le prime piogge. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Napoli e per la Campania.

Previsioni meteo Napoli per oggi

Meteo Napoli – Giornata odierna all’insegna del bel tempo su Napoli e la Campania. La giornata si aprirà con cieli sereni su tutta la Campania. Nel corso del pomeriggio ed anche in serata non sono attese variazioni significative con cieli sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio per il transito di qualche velatura. PER TUTTI I DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO NAPOLI. Temperature in ulteriore aumento con picco del caldo e comprese su Napoli tra i +22/+23°C di minima ed i +32/+33°C di massima.

Previsioni meteo Napoli per domani

Anche quella di domani sarà all’insegna del bel tempo sulla Campania. Al mattino avremo tempo stabile su tutta la regione con nuvolosità medio-alta in transito e locali addensamenti da nuvolosità bassa sulle coste. Al pomeriggio non sono previste variazioni con cieli poco nuvolosi e tempo asciutto. I serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, salvo addensamenti da nuvolosità bassa sui settori costieri e che durante la notte potranno spingere anche verso le zone interne, specie sulle pianure del Casertano. Di seguito la tendenza meteo per il fine settimana. Temperature in lieve diminuzione, comprese su Napoli tra 21°C di minima e 29°C/30°C di massima.

Weekend con caldo contenuto ed anche qualche pioggia

Nel corso della giornata di domani una saccatura in quota transiterà sul Nord Italia per poi estendersi sui Balcani nel corso del weekend. Questo porterà acquazzoni e temporali nel pomeriggio di sabato sulle zone interne della Campania e che localmente potranno spingersi fin sulle coste, specie sul Cilento. più asciutto la giornata di domenica con ampie schiarite. Afflusso di aria più fresca da nord manterrà le temperature più contenute. Rimanete aggiornati!

Meteo su Napoli stabile con sole prevalente grazie all'espansione dell'anticiclone africano. Prima ondata di caldo di stagione con temperature massime fino a +32/+33°C tra oggi e domani.