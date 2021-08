METEO NAPOLI – Prima qualche nube e poi SOLE in arrivo, con CALDO molto intenso fino a FERRAGOSTO. PREVISIONI

Meteo Italia, giornata stabile e dal gran caldo

Buon giorno e ben ritrovati a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano! Condizioni meteo sull’Italia che vedono tempo stabile e soleggiato, anche se sulle regioni centro-meridionali avremo della nuvolosità in transito, ma con ampie schiarite in arrivo nel corso della giornata. La giornata odierna sarà caratterizzata dal gran caldo con avvezione di aria calda dal continente africano. Sulle Isole Maggiori le temperature potranno raggiungere i 43-45°C e localmente sulla Sicilia orientale si potranno sfiorare valori di 47-48°C. Caldo intenso anche sulle altre regioni centro-meridionali con massime prossime ai 40°C. Vediamo di seguito con maggiore dettaglio le previsioni meteo attese su Napoli.

Meteo Napoli oggi

Meteo Napoli – Giornata piuttosto stabile quella odierna su Napoli e la Campania. Al mattino avremo cieli irregolarmente nuvolosi a causa di molte nubi in transito da sud-ovest, ma con tempo che si manterrà asciutto. Nel corso delle ore pomeridiane ancora tempo stabile e asciutto con schiarite in arrivo ad iniziare dai settori settentrionali della Campania. In serata vengono rinnovate condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli sereni su tutta la regione. Temperature in ulteriore aumento che su Napoli saranno comprese tra i 26°C e i 35°C, mentre in alcune zone interne della regione si potrà arrivare fino a valori intorno ai 40°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO NAPOLI, SEMPRE AGGIORNATE DAL NOSTRO STAFF!

Meteo Napoli domani

Meteo Napoli – Nella giornata di domani le condizioni meteo saranno ancora stabili e i cieli ancor più soleggiati. Al mattino avremo tempo stabile e asciutto con prevalenza di cieli sereni. Nel corso delle ore pomeridiane non avremo nessuna variazione di rilievo con sole splendente su tutta la regione. Anche in serata verranno rinnovate condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli sereni ovunque. Le temperature tenderanno a diminuire leggermente nei valori minimi mentre saranno per lo più stabili in quelli massimi e quindi anche la giornata di domani si appresta ad essere all’insegna del caldo intenso. Vediamo ora la tendenza meteo fino a Ferragosto.

CONTINUA A LEGGERE