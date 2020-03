METEO NAPOLI – Raggiungiamo i 20°c in città, scopriamo insieme che tempo farà nel WEEKEND

METEO NAPOLI: l’anticiclone garantisce bel tempo e clima primaverile

Le condizioni meteo in queste ore risultano prevalentemente stabili in Italia anche se con cieli irregolarmente nuvolosi o nuvolosi al nord. Sole prevalente invece sulle regioni meridionali con le temperature che raggiungono facilmente i 20°c anche sulla città di Napoli. Guasto in vista per il fine settimana invece sulle regioni centro-settentrionali dove il transito di un fronte freddo potrebbe portare qualche pioggia, più asciutto al sud. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo: modesto peggioramento nel weekend

Bel tempo e clima mite in queste ore centrali della giornata odierna in gran parte dell’Italia eccetto al nord Italia e Toscana dove le nubi basse si addensano in maniera anche compatta e producono persino delle piogge o pioviggini in Liguria. Nei prossimi giorni il maltempo interesserà gran parte del centro-nord Italia con piogge diffuse e con della neve in arrivo sulle Alpi fino a 1000 metri di quota. Si tratterà di fenomeni tuttavia di debole o di moderata intensità.

Previsioni meteo Napoli

La giornata odierna risulterà stabile sulla città di Napoli con i cieli sgombri da qualsiasi disturbo nuvoloso. Così come si può notare dalla foto di copertina, i valori di temperatura oltrepasseranno la media di riferimento anche di 8°c sulla città di Napoli un pò come in tutte le principali città dell’Italia. Tali condizioni meteo di stabilità si protrarranno sul capoluogo campano anche nei prossimi giorni, il tutto si inserisce in un contesto climatico primaverile.