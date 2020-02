METEO NAPOLI – Raggiunto l’APICE del CALDO, prossimi giorni MALTEMPO e CALO TERMICO, ecco le previsioni

Bel tempo e stabilità in tutta Italia con temperature piuttosto miti

L’Anticiclone continua ad avvolgere il nostro Paese nella giornata odierna, anche se nelle prossime ore è previsto un progressivo arretramento della struttura anticiclonica stessa. Il picco di caldo si è infatti raggiunto oggi e presenta valori termici veramente folli per il periodo, prossimi ai +24°C in alcune zone della Sardegna orientale. +20°C diffusi in tutto lo stivale, con punte locali fino a +22/+23°C nelle aree pedemontane di Piemonte e Lombardia. Stesse condizioni di stabilità e tepore primaverile le abbiamo ritrovate quest’oggi a Napoli, come vedremo.

Previsioni meteo Napoli oggi

Giornata all’insegna della variabilità con fasi nuvolose alternate ad altrettante schiarite quella di oggi sulla città di Napoli, dove comunque si sono affermate condizioni meteo di generale stabilità grazie all’assenza di fenomenologia di qualsiasi tipo. Tale situazione si rinnoverà nel corso della serata corrente in un contesto climatico tutt’altro che invernale: gli estremi termici giornalieri di oggi oscillano tra i ben +14°C di minima e i +16°C di massima.

Temperature minime in calo per domani

Per quanto riguarda la giornata di domani martedì 25 febbraio, le condizioni meteo sulla città di Napoli rimarranno stabili in un contesto però di cieli comunque poco o parzialmente nuvolosi, proprio come oggi. Se dunque dal punto di vista meteorologico non giungono particolari novità, esse arrivano sul fronte termico, dove è atteso un calo netto delle temperature minime sul capoluogo campano, mentre le massime si stabilizzeranno più o meno attorno ai valori odierni con fisiologiche fluttuazioni.