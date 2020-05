METEO NAPOLI – Si apre una lunga fase di BEL TEMPO con SOLE e TEMPERATURE quasi estive, i dettagli

Meteo: la Fase 2 procederà con sole e temperature in aumento in Italia

Una figura anticiclonica piuttosto solida avanza in Europa e farà sentire i suoi effetti anche sull’Italia dove il clima si manterrà primaverile e soleggiato, senza particolari eccessi di caldo come nella scorsa settimana quando l’anticiclone africano portava le temperature a sfiorare i 40°c all’ombra sulla Sicilia e fino a 35°c su diverse regioni d’Italia. La fase 2 dell’emergenza da covid-19 ha visto una fase di maltempo nelle ultime ore anche sulla città di Napoli con piogge e temporali ma già da ora le condizioni meteo si presenteranno stabili con sole e clima mite. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo Primavera, ecco la tendenza

Anticiclone di natura azzorriana in espansione dalla sua sede di origine verso l’Europa settentrionale attraverso la Francia e la Germania. In Italia troviamo delle residue piogge sulle regioni più meridionali a causa della presenza della circolazione di bassa pressione sui Balcani. Evoluzione meteo tuttavia in miglioramento con sole da nord a sud nella giornata di domani come vedremo più avanti nello specifico. Temperature in aumento specialmente sulle regioni di nord-ovest e su quelle tirreniche con valori di temperatura ben presto intorno ai 30°c e localmente superiori.

Meteo Estate 2020

Il calendario meteorologico ci indica un nuovo cambio di stagione in data 1 Giugno, mentre il calendario astronomico rimanda di 3 settimane questo passaggio. E così, quale tendenza meteo ci attende in Italia per l’arrivo dell’Estate secondo il calendario meteorologico? La fase 2.2 per l’emergenza da covid-19 procederà con il bel tempo sull’ Italia durante l’ultima decade di Maggio anche se non si esclude la possibilità di temporali al pomeriggio sulle Alpi, Prealpi, Appennino e settori adiacenti, specie dalla giornata di Sabato. Nessuna perturbazione organizzata in arrivo fino ai primi giorni di Giugno.