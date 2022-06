METEO NAPOLI – Si attenua il CALDO, nei prossimi giorni in arrivo anche piogge e TEMPORALI. Ecco le PREVISIONI

Situazione meteo in Italia

Buongiorno e buon martedì cari amici del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che mostra l’alta pressione africana in cedimento sul Mediterraneo ma ancora protegge le regioni centro-meridionali, mentre il Nord viene interessato dal transito di un fronte freddo associato ad un minimo presente sul Mare del Nord. Acquazzoni e temporali interesseranno cosi le regioni settentrionali e nel pomeriggio qualche fenomeno anche al Centro-Sud sui rilievi appenninici. Temperature in diminuzione grazie all’aria più fresca che farà ingresso da nord-ovest. Vediamo di seguito le previsioni meteo nel dettaglio per Napoli e la Campania ed infine la tendenza per la settimana.

Previsioni meteo Napoli per oggi

La giornata odierna su Napoli e la Campania sarà caratterizzata da condizioni meteo stabili. Al mattino avremo tempo asciutto su tutta la regione con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, salvo locali addensamenti da nuvolosità bassa al primo mattino sui settori costieri e sul Casertano. Al pomeriggio nuvolosità a sviluppo verticale in formazione nelle zone interne e sul Cilento, con possibili acquazzoni associati specie sui settori più interni al confine con la Puglia, soleggiato sui restanti settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto su tutti settori con cieli sereni o poco nuvolosi. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO NAPOLI. Temperature in lieve calo, comprese su Napoli tra 23°C e 29°C.

Previsioni meteo Napoli per domani

Meteo Napoli domani – Anche la giornata di domani vedrà condizioni meteo piuttosto stabili su Napoli e la Campania. Al mattino avremo tempo asciutto su tutta la regione con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora cieli in gran parte soleggiati con delle velature in transito, locale instabilità nelle zone interne con possibili acquazzoni e temporali. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto su tutti i settori ma con nuvolosità in aumento che renderà i cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Vediamo di seguito la tendenza meteo per i giorni a seguire. Le temperature tenderanno a diminuire, comprese su Napoli tra 23°C e 28°C.

Tendenza meteo per Napoli e la Campania

I principali modelli fisico matematici mostrano una tra giovedì e venerdì una goccia fredda di natura atlantica portarsi sul Mediterraneo. Questo porterà un peggioramento meteo in Italia, con piogge sparse e temporali anche su Napoli e la Campania, specie nella giornata di giovedì. Questa inoltre porterà un generale calo termico, con temperature anche leggermente sotto la media del periodo. Nel weekend dovrebbe però tornare a rimontare l’anticiclone, portando un miglioramento meteo ed un nuovo rialzo termico. Trattandosi di una tendenza vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti meteo che troverete sul nostro sito internet.





