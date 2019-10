METEO NAPOLI – SOLE e clima MITE, CAMBIO CIRCOLATORIO in vista per la prossima settimana, ecco quando di preciso

Condizioni di tempo asciutto e stabile al centro-sud

Mentre sulle regioni nordoccidentali insisterà ancora il maltempo generato da una saccatura di origine nordatlantica in affondo sul Mediterraneo occidentale, sul resto del Paese e soprattutto sulle regioni centro-meridionali il tempo continuerà ad essere buono e asciutto, con sole prevalente. Oltre questo, gli spifferi africani saranno causa di una forte impennata delle temperature in Sardegna, dove nelle aree a nord-ovest i valori termici saranno tipicamente estivi intorno ai +32°C. A Napoli troviamo le stesse condizioni atmosferiche, anche se le temperature come vedremo risulteranno leggermente più basse.

Ieri il maltempo ha flagellato la Liguria, causando qualche disagio

Nella giornata di ieri dei rovesci hanno continuato ad interessare i settori nordoccidentali e in special modo la Liguria, dove nel corso del pomeriggio stesso, un violento temporale si è generato davanti le coste regionali ed ha interessato successivamente l’immediato entroterra ligure. L’area più colpita è stata ancora una volta quella del genovese, dove i torrenti già in piena hanno sollevato e causato il crollo di una passerella a Serra Riccò.

Previsioni meteo Napoli oggi

Per quanto riguarda la città di Napoli e in riferimento alle previsioni meteo valide per la giornata odierna, prosegue il dominio del sole che insiste da ormai svariati giorni, con condizioni di tempo asciutto e cieli in prevalenza soleggiati al più disturbati dal passaggio di qualche innocua e veloce velatura. Le temperature massime previste per la giornata odierna si aggireranno attorno ai +24°C, dopo una minima registrata in mattinata di circa +13°C.