METEO NAPOLI – SOLE e STABILITA’, ma CLIMA nettamente più FREDDO con i venti di TRAMONTANA, i dettagli

Stabile e asciutto sulle regioni tirreniche e nord Italia

L’ennesima giornata all’insegna della stabilità con tempo asciutto e cieli in prevalenza soleggiati o poco nuvolosi sta interessando il versante tirrenico e nord Italia. Un’ondata di freddo che come vedremo ha apportato e sta apportando nevicate a quote basse sul settore adriatico, causa invece venti di tramontana anche a tratti intensi sui settori tirrenici, mentre il nord, dove a prevalere è l’Alta pressione in estensione verso l’Europa centrale, rimane dunque ai margini dell’aria più fredda. Anche a Napoli il tempo risulta stabile e asciutto, seppur piuttosto freddo, come vedremo.

Neve a quote collinari sulle regioni adriatiche centro-meridionali

Nella giornata odierna come anticipato nel corso del precedente paragrafo, la neve sta interessando e continuerà a interessare il settore adriatico a quote medio-basse e precisamente intorno ai 400/500 metri nelle ore mattutine. Nel corso del pomeriggio la quota neve continuerà ad abbassarsi, attestandosi intorno ai 300/400 metri. Le precipitazioni risulteranno però perlopiù deboli e anche poco organizzate, generate per gran parte unicamente grazie al fenomeno dello stau.

Previsioni meteo Napoli oggi

La giornata di oggi ha presentato condizioni meteo generalmente stabili fin dal mattino nella città di Napoli, con tempo asciutto e cieli dunque in prevalenza soleggiati o poco nuvolosi. Il trend dei passati giorni non si interrompe oggi, con i venti di tramontana che hanno iniziato a spirare sul capoluogo campano apportando clima sensibilmente più freddo e temperature di fatto in calo: le minime misurano infatti +9°C con una massima attesa intorno ai +11/+12°C.