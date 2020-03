METEO NAPOLI – SOLE per la giornata odierna, PIOGGE e TEMPORALI da domani, ecco tutti i dettagli

METEO: primavera fresca e instabile

Nuova ondata di maltempo in arrivo nelle prossime ore sull’ Italia con piogge, temporali e nevicate a quote basse. Si inizierà come spesso accade dalle regioni nord-occidentali con le prime precipitazioni in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta per poi procedere in giornata sulle altre regioni settentrionali e su quelle centrali tirreniche. Poi il maltempo investirà anche il sud e la città di Napoli con piogge e locali temporali oltre a possibili raffiche di vento. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

METEO NAPOLI: Weekend con tempo instabile

Sull’Italia i modelli meteo confermano una fase piuttosto movimentata e fresca anche nei prossimi giorni. Durante il weekend le correnti nord-occidentali favoriranno la formazione di precipitazioni sulle regioni centro-meridionali, nevose in Appennino fino ai 1000 metri di quota. Sarà un fine settimana pertanto più invernale che primaverile.

METEO PRIMAVERA: poche pause soleggiate, perturbazioni in transito

Dall’inizio del mese di Marzo che in Italia transitano le perturbazioni di matrice atlantica e con esse varie occasioni perturbate. Questa fase instabile dovuta al flusso delle correnti nord atlantiche potrebbe durare ancora diversi giorni, una nuova ondata di maltempo sarà protagonista in gran parte dell’Italia tra oggi e il prossimo weekend mentre una tregua più significativa con sole e clima tipicamente primaverile la avremo dalla giornata del 10 Marzo con una decisa rimonta dell’Anticicilone delle Azzorre sul Mediterraneo.