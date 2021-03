METEO NAPOLI – Splende il SOLE sulla città partenopea, al via una fase PRIMAVERILE; le previsioni

Meteo Napoli, la situazione

Meteo Napoli – Buona domenica delle Palme a tutti i cari lettori della Campania, da parte del Centro Meteo Italiano! L’ultima domenica del mese di marzo risulta decisamente stabile su gran parte d’Italia, grazie all’espansione di un vasto promontorio subtropicale, responsabile nei prossimi giorni di una parentesi stabile e primaverile. Dopo i cieli a tratti grigi osservati nella giornata di sabato, oggi il sole splende su tutta la Campania ed il suo capoluogo, dando il via ad un periodo di bel tempo. Vediamo nel dettaglio la tendenza meteo su Napoli per oggi e la settimana che ci accompagnerà alle festività pasquali.

Meteo Napoli, domenica delle Palme con il sole

Meteo Napoli – Come anticipato, splende il sole su molte regioni italiane in questa domenica delle Palme. L’affermazione di un vasto campo anticiclonico sul Mediterraneo centro-occidentale, con un valore barico attuale di ben 1031 hPa su Napoli, garantisce una bella giornata di sole su tutta la Campania. Bel tempo che proseguirà indisturbato anche nella seconda parte di giornata sulla città partenopea, con le temperature diurne che risulteranno decisamente gradevoli, fino a sfiorare i +20°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO NAPOLI, SEMPRE AGGIORNATE DAL NOSTRO STAFF!

In arrivo una settimana primaverile, ma attenzione a Pasqua

Meteo Napoli – Il bel tempo in atto in questo giornata di domenica, darà il via ad un periodo contraddistinto dall’anticiclone sull’Italia. L’affondo di un’area di bassa pressione a largo del Marocco, favorirà l’espansione di un promontorio subtropicale verso l’Italia e l’Europa sudoccidentale, determinando tempo stabile e caldo primaverile anche sulla Campania. Il bel tempo proseguirà indisturbato fino alla giornata di venerdì su Napoli, poi attenzione ad un possibile cambio di circolazione proprio in concomitanza della Pasqua, quando non si esclude il ritorno del maltempo.