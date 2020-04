METEO NAPOLI – STABILE in città tra fasi più NUVOLOSE ed ampie SCHIARITE, ecco le previsioni

Bel tempo al centro-nord, più nuvoloso al sud, con qualche locale pioggia

Il quadro meteorologico italiano quest’oggi possiamo suddividerlo in due parti: una riguardante le regioni centro-settentrionali, attualmente interessate da una rimonta anticiclonica di origine afroazzorriana che oltre ad apportare condizioni meteo di generale stabilità, porta anche temperature oltre la media del periodo con picchi oggi fino a +21°C sulle regioni nordoccidentali; l’altra che riguarda il sud, avvolto da un tappeto nuvoloso a causa di flussi instabili provenienti da una perturbazione posizionata già da ieri sul Mediterraneo orientale e che è causa di qualche locale e veloce pioggia in Calabria. A Napoli, le condizioni atmosferiche restano stabili, come vedremo.

Previsioni meteo Napoli oggi

Dopo una notte completamente stellata e accompagnata da cieli sereni, a partire dalla mattinata si è verificato un evidente aumento della copertura nuvolosa a Napoli, con fasi nuvolose alternate ad altre più soleggiate in un contesto comunque perfettamente stabile. Tali condizioni si protrarranno e si rinnoveranno anche nel corso della serata ventura, il tutto accompagnato da clima prettamente primaverile: le minime si aggirano infatti intorno ai +13°C e le massime superano i +20°C.

Domani schiarite e rasserenamenti in mattinata

Nella giornata di domani lunedì 6 aprile in corrispondenza dunque dell’inizio della nuova settimana sono attese nuove schiarite che riguarderanno in particolar modo la città di Napoli nella sola mattinata. A partire dal pomeriggio un nuovo fronte nuvoloso raggiungerà il capoluogo campano in un contesto di cieli che saranno poco o parzialmente nuvolosi almeno fino a sera. Non sono previste significative variazioni di temperatura, con i valori termici che oscilleranno in maniera fisiologica attorno a quelli odierni.