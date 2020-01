METEO NAPOLI – STABILE ma con qualche annuvolamento IRREGOLARE, ecco quali sono le previsioni dei prossimi giorni

Anticiclone delle Azzorre si estende su gran parte del vecchio continente e sulla nostra Penisola

Dopo una brevissima fase di freddo artico coincidente con la festività dell’Epifania in Italia si è nuovamente esteso dalle Isole delle Azzorre l’Anticiclone azzorriano, che avvolge anche gran parte del vecchio continente. Ciò apporta condizioni meteo di generale stabilità con tempo in prevalenza asciutto soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, dove a spiccare sono i cieli soleggiati o al più poco nuvolosi, ma non mancheranno delle eccezioni. Schiarite anche sulla Liguria, ieri coinvolta da qualche nota instabile portata da un rapido flusso perturbato. Stabile, anche se con qualche annuvolamento, anche a Napoli, come vedremo.

Foschie dense e nebbie in Pianura Padana e vallate, piogge occasionali sulla Sardegna orientale

L’Anticiclone di origine azzorriana genera inoltre le condizioni favorevoli affinché si generino foschie dense e banchi di nebbia nelle aree più esposte a tale fenomenologia e dunque sulla Pianura Padana e nelle vallate più in generale. Inoltre una blanda circolazione instabile sul basso Mediterraneo, alimentata da aria più fresca e instabile in scorrimento sull’Europa orientale, apporterà qualche pioggia occasionale in giornata sulla Sardegna orientale, con accumuli tuttavia scarsi se non del tutto assenti.

Previsioni meteo Napoli oggi

Si apre sulla città partenopea l’ennesima giornata di stabilità, sebbene con qualche novità in arrivo sul fronte meteorologico. I cieli infatti non risultano prevalentemente soleggiati come nei passati giorni, ma quest’oggi essi appaiono piuttosto disturbati grazie a della nuvolosità irregolare possibile a causa di un flusso perturbato persistente sul Mediterraneo meridionale e alimentato nelle prossime ore da correnti più fresche e instabili provenienti dall’Europa orientale.