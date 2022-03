METEO NAPOLI – Tempo a tratti INSTABILE in questo avvio di PRIMAVERA con clima INVERNALE. Ecco le PREVISIONI

Situazione meteo Italia

Buongiorno e buon martedì a tutti i cari lettori della Campania da parte del Centro Meteo Italiano! Nella giornata odierna la Penisola Italiana verrà interessata da un nucleo di aria fredda in quota, il quale porterà un ulteriore calo delle temperature su tutta l’Italia ed anche maltempo invernale specie al Sud e sulle regioni adriatiche e che in parte andrà ad interessare anche la regione campana. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni meteo per Napoli e la Campania.

Previsioni meteo Napoli oggi

Meteo Napoli – Il transito del nucleo freddo in quota renderà leggermente instabili le condizioni meteo anche su Napoli e la Campania nella giornata odierna. Al mattino avremo infatti della nuvolosità in transito su tutta la regione, con maggiore addensamenti sui settori interni, dove potremmo avere anche dei fenomeni a carattere isolato specie sui settori al confine con il Molise, con neve fino in collina. Più asciutto invece su Napoli e sul resto della regione. Al pomeriggio instabilità in lieve aumento con piogge da isolate a sparse, specie nelle zone interne, con neve ancora a quote collinari. Migliora in serata con fenomeni in esaurimento ed ampie schiarite in arrivo. Temperature in lieve calo specie nei valori massimi e comprese su Napoli tra 7°C e 10°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO NAPOLI.

Previsioni meteo Napoli domani

La giornata di domani vedrà un miglioramento delle condizioni meteo su Napoli e la Campania. Al mattino avremo tempo asciutto su tutta la regione con prevalenza di cieli sereni, addensamenti da nubi bassi in Irpinia. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con cieli soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi. Nuvolosità in graduale aumento nella notte per nuvolosità medio-alta in arrivo da ovest, ma senza fenomeni associati. Temperature in calo nei valori minimi e stabili o in lieve aumento in quelli massimi, comprese su Napoli tra 4°C e 10°C. Vediamo di seguito la tendenza meteo per la settimana.

