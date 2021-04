METEO NAPOLI – Tempo ancora UGGIOSO su tutta la CAMPANIA, avvio di MAGGIO a stenti, ecco le PREVISIONI

Situazione meteo: nuovo peggioramento in arrivo al centro-sud

Salve e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano di Napoli e della Campania! Sulla nostra regione il tempo si presenta uggioso, con nuvolosità in transito che potrà apportare qualche pioggia nelle prossime ore: osservando l’ultima immagine sinottica si denota la presenza di una vasta area depressionaria posizionata sull’Europa centro-occidentale. Di conseguenza sull’Italia vengono richiamate correnti instabili da sud-ovest che imperverseranno nei prossimi giorni e determineranno continui peggioramenti al nord. Questa configurazione è supportata dalla presenza di un anticiclone di blocco posizionato sulla Scandinavia che nella giornata di domani raggiungerà valori di pressione fino a 1070 hPa. Vediamo di seguito le previsioni per Napoli dei prossimi giorni!

Previsioni meteo per oggi di Napoli

Meteo Napoli oggi – Nel corso della giornata odierna avremo molte nubi in transito su tutta la regione Campana e su Napoli. Nelle ore pomeridiane non si esclude la possibilità di qualche precipitazione specialmente sulle aree costiere con nuvolosità compatta associata. Tempo in graduale miglioramento nelle ore serali, con qualche apertura sul Cilento e sull’Irpinia. Pienamente sereno nella notte. Le temperature non subiranno variazioni nei valori minimi attestandosi intorno ai 15°C; le massime subiranno un incremento raggiungendo i 19-20°C sulle aree costiere; non si escludono punte fin’oltre i 20°C nelle aree più interne. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO NAPOLI, SEMPRE AGGIORNATE DAL NOSTRO STAFF!

Meteo Napoli domani

Previsioni meteo domani – La giornata sarà più stabile e caratterizzata da meno nuvolosità: al mattino avremo velature in transito su tutta la regione e su Napoli; al pomeriggio sarà possibile qualche apertura tra Beneventano ed Irpinia; cieli ancora poco nuvolosi sul Napoletano. Non sono attese variazioni di rilievo tra sera e notte, dove avremo cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Temperature in ulteriore incremento con valori fino a 16°C di minima ed oltre i 20°C di massima (e locali punte di 25-26°C nelle zone di pianura). Venti deboli di direzione variabile. Vediamo cosa ci aspetterà nel fine settimana!