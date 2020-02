METEO NAPOLI – Tempo in miglioramento con TEMPERATURE in RIPRESA grazie all’ANTICICLONE, ecco le previsioni

Anticiclone alle porte dell’Italia

Siamo al termine dell’ondata di freddo in auge sull’Italia da ormai un paio di giorni e la giornata odierna dovrebbe essere la più fredda delle due appena trascorse: infatti, alla quota di 850hPa che corrisponde circa a 1300 metri di altitudine, ha fatto il suo ingresso la termica della -6°C sulla costa adriatica, ma nonostante ciò le condizioni meteo si registrano in netto miglioramento ovunque: questo a causa di una ripresa dell’Anticiclone che si estende nuovamente dai quadranti occidentali e che presenta valori di pressione già elevati sulla nostra Penisola. Stabile e asciutto già da diverso tempo a Napoli, come vedremo.

PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo Napoli oggi

La giornata a Napoli era iniziata col transito di qualche disturbo nuvoloso che comunque non ha causato precipitazioni sul capoluogo campano, con schiarite progressivo nel corso del pomeriggio e della serata corrente, con i cieli che risultano e risulteranno pressoché sereni, in un contesto comunque abbastanza invernale: gli estremi termici giornalieri sono oscillati oggi a Napoli infatti tra i +5°C di minima a cui è seguita una massima di +8°C

Domani soleggiato con temperature in lieve aumento

Nella giornata di domani venerdì 7 febbraio la giornata a Napoli si aprirà all’insegna del bel tempo, con i cieli in prevalenza soleggiati e al più il transito di qualche nube passeggerà, ma con tempo assolutamente asciutto. Condizioni meteo che dunque rimarranno stabili sulla città partenopea, così come in gran parte delle città italiane, con temperature tendenzialmente in lieve aumento sia per quanto riguarda i valori massimi, che quelli minimi.