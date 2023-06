Meteo Napoli – Tempo instabile con temporali pomeridiani, forte maltempo atteso per metà settimana

Meteo Napoli, la situazione

Buongiorno e buon inizio settimana da parte del Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori della Campania! Condizioni meteo instabili sull’Italia, interessata da infiltrazioni umide e fresche in quota. L’anticiclone si mantiene infatti ancora lontano dal nostro Paese, determinando un mese di giugno fin qui piuttosto instabile. Peggioramento meteo anche intenso atteso per i prossimi giorni. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Napoli e per la Campania.

Meteo Napoli e Campania per oggi lunedì 12 giugno

Meteo Napoli – Al mattino avremo tempo stabile sulla Campania con cieli sereni o poco nuvolosi e locali addensamenti da nuvolosità bassa nelle zone interne. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali in rapido sviluppo nelle zone interne e in movimento verso le pianure ed anche sulle coste. Fenomeni in esaurimento in serata che lasceranno spazio alle velature. Possibili fenomeni isolati nella notte sui settori costieri. PER TUTTI I DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO NAPOLI. Temperature con lievi variazioni e comprese tra i +18°C di minima ed i +26/+27°C di massima.

Previsioni meteo Napoli per domani

Meteo Napoli – La mattinata di domani vedrà un graduale aumento della nuvolosità, ma con tempo per lo più asciutto, salvo delle possibili piogge sui settori costieri. Instabilità in aumento al pomeriggio con piogge e acquazzoni sparsi su tutta la Campania. Miglioramento tra la serata e la notte, con i fenomeni che lasceranno spazio alle velature. Di seguito la tendenza meteo per la settimana. Temperature in calo nei valori massimi, comprese su Napoli tra 19°C e 24°C.

Tendenza meteo per la Campania

Nella giornata di mercoledì una goccia fredda dalla Penisola Iberica farà il suo ingresso sul Mediterraneo portando un forte peggioramento meteo anche sulla Campania con acquazzoni e temporali diffusi, localmente anche a carattere di temporale e con maltempo che persisterà anche nella giornata di giovedì. Graduale miglioramento atteso andando verso il weekend.

Meteo Napoli: rimani sempre aggiornato con il nostro canale YouTube!

Meteo su Napoli incerto nel corso del pomeriggio con rischio acquazzoni e temporali. Instabilità che interesserà gran parte della prossima settimana con fenomeni anche intensi sui settori interni della Campania.