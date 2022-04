METEO NAPOLI – Tempo STABILE ma con qualche NUBE di passaggio. Le PREVISIONI per la CAMPANIA

Situazione meteo in Italia

Ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! Stanotte abbiamo assistito a qualche pioggia sul nostro territorio e nelle prossime ore la saccatura atlantica si allontanerà sempre di più verso est lasciando spazio ad un miglioramento, dettato dall’espansione di un campo d’alta pressione. Questo ci accompagnerà anche nella giornata di domani, mentre nel weekend assisteremo ad un peggioramento che dovrebbe interessare marginalmente la Campania. Di seguito vediamo le previsioni meteo per la giornata odierna.

Previsioni meteo Napoli oggi

Meteo – La giornata di oggi, 7 aprile vedrà un graduale miglioramento delle condizioni meteo su Napoli e la Campania. Al mattino avremo nubi sparse alternate a schiarite con la possibilità di piogge da isolate a sparse, specie sul Cilento. Più asciutto il pomeriggio con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi, ancora qualche disturbo sul Cilento con possibili fenomeni isolati. In serata tempo stabile e asciutto su tutta la Campania con nuvolosità bassa sui settori costieri e sub-costieri e sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature in aumento nei valori minimi a in lieve calo in quelli massimi, comprese su Napoli tra 10°C e 16°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO NAPOLI.

Previsioni meteo Napoli domani

Meteo domani – Al mattino avremo cieli poco o irregolarmente nuvolosi su tutto il territorio; al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con ancora tempo pienamente asciutto. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità medio-alta in transito. Le temperature sono previste in aumento sia nelle minime che nelle massime, comprese tra 13°C e 18°C. I venti soffieranno dai quadranti meridionali con intensità debole o moderata. Vediamo di seguito la tendenza meteo per il resto della settimana.