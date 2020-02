METEO NAPOLI – Ultime ore di STABILITA’, sta per tornare il MALTEMPO, ecco quando

Ancora stabile sulla nostra Penisola, tempo però in peggioramento

Le condizioni meteo in questi minuti risultano ancora stabili sulla nostra Penisola, anche se per breve tempo ancora: un peggioramento del tempo è previsto a partire dall’alto versante tirrenico e dalle località italiane più settentrionali poste sull’alta Lombardia e sull’alto Piemonte grazie all’intrusione di correnti nordatlantiche. L’Anticiclone batte dunque la momentanea ritirata, ma tornerà presto e in maniera più convinta di questi giorni. A Napoli comunque ci si ritrova a commentare condizioni meteo ancora stabili.

Previsioni meteo Napoli oggi

La giornata odierna di Napoli si è presentata fin da subito disturbata grazie ad addensamenti nuvolosi talvolta anche compatti che si alternavano a qualche schiarita. Tali condizioni dovrebbero continuare ad interessare la città partenopea fino al termine della serata corrente, con generale assenza di precipitazioni. Tutto ciò si inserisce in un contesto tutt’altro che invernale, con gli estremi termici giornalieri che misurano oggi +10°C di minima a cui è seguita una massima di circa +15°C.

Prima parte di giornata instabile, successivo miglioramento

La prima parte di giornata di domani venerdì 14 febbraio, nonché San Valentino, risulterà pressoché instabile sulla città di Napoli, con piogge e occasionali acquazzoni possibilmente accompagnati anche da attività elettrica. Dal pomeriggio tuttavia il miglioramento delle condizioni meteo dovrebbe risultare netto grazie ad ampie schiarite, con cieli che risulteranno sereni o con insignificante nuvolosità residua. Minime pressoché stabili intorno ai valori odierni, mentre le massime potrebbero subire un lieve rialzo.