METEO – NEVE a quote medio-BASSE nelle prossime ore, poi MALTEMPO intenso: tutti i dettagli

Temperature in calo, pioggia e neve anche nelle prossime ore

L’ingresso di aria più fredda nord atlantica ha favorito un generale calo delle temperature sulla nostra Penisola nonchè il ritorno delle precipitazioni. Pioggia e neve hanno fatto la loro comparsa dopo un lungo periodo all’insegna dell’anticiclone e delle temperature al di sopra della media stagionale. Come anche evidenziato dall’animazione satellitare, in queste ore sta affluendo aria più fredda da Nord Est. Il fronte, accompagnato da molte nubi e locali acquazzoni, sta permettendo un ulteriore calo della quota neve sulle regioni centro-settentrionali. Migliora invece su Trentino-Alto Adige e settori alpini con schiarite via via più ampie ed assenza generale di fenomeni. Sulle stesse Alpi tra ieri e venerdì tuttavia è ritornata la neve oltre i 5-700 metri con una buona boccata d’ossigeno per gli impianti sciistici del Nord Italia.

Fiocchi a quote medio basse

Nelle prossime ore assisteremo quindi a nevicate di debole o al più moderata intensità su Emilia-Romagna, Marche e Abruzzo a quote localmente anche inferiori ai 600 metri. Molto dipenderà dall’intensità dei fenomeni, attesa non omogenea lungo tutto l’arco appenninico. Neve oltre i 1000-1100 metri invece sulle regioni meridionali con fiocchi attesi sui monti di Molise, Campania, Basilicata e Calabria. La neve continuerà a cadere su Marche e Abruzzo anche nel corso della serata e della nottata odierna: pur trattandosi di fenomeni piuttosto deboli, i fiocchi continueranno quindi a protrarsi anche per il resto della giornata. Si tratta, di fatto, del primo e forse l’unico assaggio di inverno registrato nel mese di gennaio.

Da domani maltempo a tratti intenso sulle Isole

Per quanto riguarda invece il Nord Ovest e le regioni tirreniche, già in queste ore è in atto un generale miglioramento delle condizioni atmosferiche grazie ad un lento e progressivo ritorno dell’anticiclone che tuttavia non interesserà tutta la Penisola. Nella giornata di domani infatti, l’aria instabile che ci ha interessato in questo fine settimana, tenderà ad isolarsi man mano verso occidente, favorendo così condizioni di maltempo sulle isole maggiori. Attenzione quindi ai temporali localmente intensi che potrebbero interessare la Sardegna già nella giornata di domani.