METEO – NEVE domani su alcune REGIONI, ecco i dettagli

Domani meteo in peggioramento su parte dell’Italia

Una debole perturbazione Nord atlantica riuscirà nella giornata di domani a raggiungere il Mediterraneo centrale, arrecando un parziale peggioramento delle condizioni meteo sull’Italia. Area di bassa pressione in formazione sul mar Ligure, favorirà una fenomenologia diffusa al Nordovest nel corso del mattino, per poi estendersi gradualmente ad Emilia, Toscana, Sardegna, Lazio ed entro la fine del giorno alla Sicilia. Non solo pioggia, tornerà anche la neve localmente a quote inferiori ai 1000 metri.

Neve in arrivo a quote inferiori ai 1000 metri al Nordovest

Le neve cadrà a ridosso dell’Arco Alpino e sull’Appennino settentrionale, seppur si tratterà di fenomeni di debole intensità. Isoterme a 850 hPa attorno agli 0 °C, favoriranno la caduta della neve attorno agli 800-1000 metri; fenomeni che risulteranno più intensi sul Basso Piemonte, dove la quota neve tra tarda mattina e pomeriggio potrà spingersi fino a 600-700 metri, così come anche nell’entroterra Ligure; in quest’ultimo caso un ruolo importante lo svolgerà anche la ventilazione da Nord nei bassi strati, richiamando aria relativamente più fredda dalla Val Padana. Nevicate attorno ai 900-1100 metri inizialmente sull’Appennino Emiliano, in calo durante le ore pomeridiane localmente fino a 800 metri. Deboli nevicate saranno possibili anche nel Trentino Alto-Adige attorno ai 700-800 metri, localmente più in basso.

Meteo in peggioramento anche su parte del Centro-Sud

La bassa pressione in formazione sul mar Ligure, scivolerà nel corso della giornata verso latitudini meridionale, transitando tra Sardegna e mar Tirreno. Piogge in arrivo anche su Toscana e dal pomeriggio sul Lazio occidentale; fenomeni occasionalmente moderati sulla Sardegna, in estensione dalla sera-notte alla Sicilia dove potranno assumere carattere di moderata-forte intensità sui settori Sud-Occidentali.