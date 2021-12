METEO – NEVE in atto su parte del centro-sud ITALIA, ecco le quote e le aree interessate

Meteo invernale sull’Italia

Condizioni meteo invernali sull’Italia in questo avvio di weekend. Un vortice di bassa pressione colmo d’aria fredda ha fatto il suo ingresso sul Mediterraneo centrale nella giornata di sabato, portando un diffuso peggioramento del tempo. Attualmente il centro di bassa pressione è in azione sul centro Italia, alimentato da correnti fredde in discesa dal nord Europa. Weekend invernale quindi su parte del centro-sud con neve fin sotto i 1000 metri, mentre andrà meglio al nord con bel tempo ma estese gelate durante le ore notturne e del primo mattino.

Neve in atto fino a quote di alta collina sul medio Adriatico, bassa montagna al sud

La circolazione nord-orientale sta penalizzando in questo avvio di weekend in particolare le regioni del medio Adriatico e del sud Italia, dove ritroviamo molte nubi e precipitazioni sparse. L’aria fredda giunta nel corso della notte sta favorendo la caduta della neve fino ai 400-600 metri sulle Marche, 600-800 metri tra Abruzzo, reatino ed Appennino Umbro. Neve in atto anche a l’Aquila. Al sud e Sicilia la quota neve oscilla tra i 900-1100 metri di Molise, Campania e Basilicata, fino ai 1100-1200 metri di Calabria e Sicilia.

Prossime ore quota neve in calo anche al sud

Mentre al nord, Sardegna e regioni centrali tirreniche il tempo volgerà verso un miglioramento, al sud e medio Adriatico insisteranno precipitazioni, nevose fin sotto i 1000 metri. In particolare nel corso del pomeriggio-sera la neve continuerà a cadere tra Marche ed Abruzzo, mediamente a partire dai 600-800 metri, così come lungo l’Appennino meridionale e rilievi della Sicilia. L’aria fredda si estenderà definitivamente a tutto il sud Italia entro la fine del giorno, favorendo un calo della quota neve attesa sin verso gli 800-1000 metri. Residui fenomeni potranno ancora insistere domenica 12 dicembre al sud ed Abruzzo, con quota neve a partire dai 700-1000 metri dei settori Peninsulari, fino ai 1200-1300 della Sicilia. Freddo intenso al nord con estese gelate.