METEO – NEVE in ITALIA in queste ore, vediamo dove i fiocchi potrebbero arrivare ancora

Meteo: Nuova ondata di maltempo di stampo invernale

Le correnti fredde direttamente dal Polo Nord attraversano l’ Europa e raggiungono anche in Italia. Neve in questi minuti su gran parte della dorsale appenninica dopo le nevicate sulle Alpi nelle ultime ore e fino a quote molto basse. Fiocchi che raggiungono in questi minuti centrali della giornata i 600-800 metri di quota al centro Italia, oltre i 1000 metri al sud. Nelle prossime ore la quota neve calerà ancora con i fiocchi tra Marche e Abruzzo fino a 500 metri di quota e per la giornata di domani anche al di sotto dei 400 metri sulle regioni meridionali.

Meteo Italia: gelate tardive in agguato

Un nuovo colpo di coda dell’inverno porterà neve fino a quote decisamente basse su alcune regioni dell’Italia. Dopo questo fine settimana caratterizzato dal tempo stabile e clima primaverile, temperature in picchiata in queste ore con le correnti polari in arrivo. Attenzione alle gelate tardive oltre che alle nevicate come descritto nel paragrafo precedente. Temperature fino e al di sotto degli 0°C sulla pianura Padana, valli alpine e settori interni del centro-sud Italia al primo mattino di domani, Giovedì e forse anche di Venerdì.

Meteo Italia: Anticiclone in rimonta sull’Italia

Il mese di marzo si concluderà con il clima invernale in tutta Italia, il mese di Aprile si aprirà con il clima ancora freddo ma in prevalenza stabile salvo al sud Italia dove per domani non si esclude del maltempo invernale con neve fino a quote molto basse. Assisteremo ad un progressivo aumento delle temperature grazie alla rimonta di un promontorio di alta pressione sul bacino del Mediterraneo. Valori di temperatura ancora bassi al mattino ma in rapido aumento nelle ore centrali della giornata con punte di 20°c previsti per il prossimo weekend.