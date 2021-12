METEO – NEVE in tempo reale, ennesimo evento INVERNALE per l’inizio di DICEMBRE le zone coinvolte in ITALIA

Maltempo in atto in Italia

Buon pomeriggio cari amici del Centro Meteo Italiano! Dopo la neve caduta nella giornata dell’Immacolata sulle regioni del nord Italia siamo alle prese con un nuovo peggioramento polare che sta abbracciando il nostro territorio. La situazione attuale vede la presenza di precipitazioni sulla Pianura Padana (anche a carattere nevoso), sullo Spezzino e sull’Italia centrale. Maltempo anche sulla Sardegna che sarà coinvolta da più impulsi perturbati. Saranno proprio le regioni centrali ad essere investite dalle piogge più intense come vedremo nel prossimo paragrafo.

In arrivo nevicate nelle prossime ore, ecco i settori coinvolti

Peggioramento meteo – L’aria polare sarà accompagnata da precipitazioni su gran parte dei settori Tirrenici nel corso delle ore pomeridiane di questo 10 dicembre. Da tenere sott’occhio in particolar modo i settori Appenninici che potranno essere interessati da copiose nevicate fino a quote basso collinari (tra Toscana, Emilia Romagna e Umbria) e fino a 500-700 metri tra Lazio e Abruzzo. Tale peggioramento si paleserà entro le prossime 12 ore lasciando in eredità aria più fredda su gran parte del nostro territorio. A seguire poi sarà il turno del sud Italia.

Maltempo invernale in viaggio verso sud

La perturbazione sarà accompagnata da un minimo di bassa pressione che raggiungerà valori intorno ai 990-995 hPa al suolo; questo richiamerà aria fredda e maltempo anche al meridione: atteso dunque un ritorno della neve anche sull’Appennino meridionale e sulle zone interne della Sardegna dove il manto nevoso si poserà dai 1000 metri. Su Sila, Pollino e Aspromonte (nonché sulla Sicilia) la neve cadrà a quote più elevate dai 1300-1400 metri. Il maltempo andrà ad esaurirsi nelle ore serali della giornata di domani specie al sud. Vediamo al momento dove sta nevicando!

CONTINUA A LEGGERE​