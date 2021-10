METEO – NOVEMBRE SHOCK, TRENO di PERTURBAZIONI in arrivo in ITALIA con frequente MALTEMPO, i dettagli

Danni e disagi nel siracusano a causa del violento maltempo

Fin dalle prime ore della notte odierna, le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola sono risultate spiccatamente perturbate sulle aree più meridionali del Paese e in particolar modo nel siracusano e nelle aree di confine con il catanese, dove si registrano diversi danni e disagi. Instabilità sparsa ha interessato anche la Sardegna orientale e i settori interni della Calabria, con fenomeni decisamente meno intensi. E’ invece rimasto asciutto e più stabile sul resto del Paese, sia pur in un contesto più nuvoloso specie al nordovest.

Attenuazione dei fenomeni in serata, in un contesto comunque perturbato

Nel corso delle prossime ore questa situazione volta al maltempo troverà sostanziale conferma con tendenza ad un lieve miglioramento. Piogge e temporali intensi e localmente anche a carattere di nubifragio saranno dunque ancora possibili soprattutto sul siracusano, con tempo instabile su tutta la Sicilia orientale dove comunque si andrà mediamente verso un’attenuazione dei fenomeni. Rovesci colpiranno anche altri settori tuttavia (scopri quali).

L’autunno riparte a razzo a novembre

Grandi manovre autunnali in vista per il mese di novembre, stando a quanto prospettano e stanno ormai sempre più confermando i principali centri di calcolo. Fino a questo momento il maltempo, malgrado i danni e talvolta anche le vittime che ha provocato come a Scordia e a Gravina nella prima parte di questa settimana, è stato sempre piuttosto circoscritto a determinati settori del Paese. Dalla prossima settimana tuttavia potrebbero letteralmente spalancarsi le porte atlantiche, con una serie di perturbazioni pronte ad investire la nostra Penisola, come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.