METEO – NOVEMBRE si spalancano le porte dell’atlantico, treno di perturbazioni in vista

Piogge e temporali in arrivo in Italia

Ultimi giorni di ottobre che vedranno il ritorno di condizioni meteo instabili o perturbate in Italia a causa del cedimento dell’anticiclone sul Mediterraneo e del passaggio di un debole fronte freddo. Ultimi aggiornamenti dei modelli che mostrano poi una svolta autunnale per l’inizio di novembre con lo spalancamento delle porte dell’Atlantico e un treno di perturbazioni in vista per l’Italia. Intanto al momento molte nuvole interessano il Nord Italia con piogge associate di debole o moderata intensità. Piove soprattutto su Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Nuvolosità irregolare al Centro e schiarite più ampie al Sud ma il peggioramento meteo in arrivo non risparmierà nessuno.

Meteo Halloween

Tra domani e Giovedì i principali modelli confermano il passaggio sull’Italia di un fronte freddo con traiettoria nord-ovest/sud-est. Mercoledì 30 ottobre piogge e temporali interesseranno il Centro-Nord risultando localmente intense su Emilia Romagna e Marche. Nell’ultimo giorno di ottobre poi il maltempo si sposterà verso le regioni del Sud con fenomeni anche localmente intensi soprattutto su Lazio, Campania e Sardegna. In tutto questo l’anticiclone delle Azzorre sarà piuttosto attivo e robusto tra le omonime Isole e la Penisola Iberica con valori di pressione al suolo fino a 1025 hPa. Riuscirà a mettere lo zampino sul ponte di Ognissanti? O un nuovo peggioramento meteo è in agguato?

Ponte Ognissanti: nuovo peggioramento in vista

Venerdì 1 novembre, giorno di Ognissanti, dovrebbe vedere ancora correnti settentrionali o nord-occidentali sull’Italia. In questo caso le condizioni meteo dovrebbero risultare ancora instabili al Sud con piogge e temporali sparsi. Tempo più asciutto invece al Centro-Nord ma non per molto. Il modello GFS ci conferma anche oggi un nuovo intenso peggioramento meteo di stampo autunnale durante il primo weekend di novembre. L’anticiclone delle Azzorre, che in un primo momento sembrava tentare un’espansione verso l’Italia, non dovrebbe mettere a segno il colpo e al suo posto una vasta depressione atlantica si avvicinerebbe da ovest. Condizioni meteo in peggioramento soprattutto nella giornata di Domenica 3 novembre con piogge abbondanti a causa delle correnti dai quadranti occidentali o sud-occidentali.