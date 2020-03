METEO – NUBIFRAGI e NEVICATE in arrivo in ITALIA, la Protezione Civile dirama l’ALLERTA, ecco le città interessate

Nella giornata di domani mercoledì 25 marzo l’ondata di gelo russo aggancerà una perturbazione afro-mediterranea , responsabile del maltempo sulle Isole Maggiori dei prossimi giorni e causandone l’intensificazione e il conseguente approfondimento del minimo depressionario. Ciò apporterà condizioni di spiccato maltempo su Calabria e Sicilia in primis, con possibili nubifragi in queste aree (soprattutto nelle province joniche). Nevicate continueranno ad interessare il versante adriatico a partire dai 100/200 metri nella mattinata di domani, in progressivo e successivo rialzo nel corso del pomeriggio. Altrove il tempo rimane ancora una volta più asciutto, seppur inserito in un contesto termico tipicamente invernale.

Allerta arancione, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Mercoledì 25 marzo 2020: MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE: Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie. MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE: Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA: Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale. Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA: Abruzzo: Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacini Tordino Vomano, Marsica. Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-C, Basi-B, Basi-E2, Basi-E1, Basi-D. Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale. Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA: Abruzzo: Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacini Tordino Vomano, Marsica. Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale. Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico.

Interessati dunque tutti i capoluoghi di Sicilia, Calabria, Basilicata e i seguenti: L’Aquila, Pescara, Teramo, Chieti, Sulmona.