METEO – NUBIFRAGI in arrivo in ITALIA, la Protezione Civile emette ALLERTA MASSIMA, ecco dove

L’afflusso di correnti instabili di natura atlantica determinerà l’innesco di una ciclogenesi nel cuore del Mediterraneo, che provocherà un sensibile peggioramento delle condizioni meteo dapprima sulle regioni nordoccidentali e in successiva estensione in serata verso la Toscana. Si tratterà di fenomeni anche abbastanza diffusi, con nubifragi possibili soprattutto su genovese, basso alessandrino, alto Piemonte e in serata sulla Lombardia occidentale. Possibili fenomeni intensi anche al nordest. Relativamente più stabile e asciutto altrove. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Allerta rossa, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Lunedì 4 ottobre 2021:

ELEVATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ROSSA:

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Padani di Ponente

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Levante

Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine

Piemonte: Toce

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense

Piemonte: Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Pianura piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense

Lombardia: Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Appennino pavese, Valchiavenna, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valcamonica

Piemonte: Belbo e Bormida, Scrivia, Pianura settentrionale

Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Isole, Lunigiana, Serchio-Costa, Serchio-Lucca, Versilia

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese

Lombardia: Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Appennino pavese, Valchiavenna, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche

Piemonte: Val Sesia, Cervo e Chiusella

Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Isole, Lunigiana, Serchio-Costa, Serchio-Lucca, Versilia.