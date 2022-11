Meteo – Nuova irruzione di maltempo attesa per il Weekend: possibili nubifragi e neve in montagna, i dettagli

Maltempo torna a colpire l’Italia

Un’ondata di maltempo sta tornando ad interessare la nostra Penisola dopo che nella giornata di ieri si era evidenziato un netto miglioramento rispetto a quanto osservato nel Weekend trascorso, a causa del passaggio di una goccia fredda dal settore balcanico. L’apertura di un corridoio di correnti umide ha infatti portato piogge e occasionali temporali sullo stivale, localmente anche intensi e concentrati principalmente su medio-alto versante tirrenico e Sardegna occidentale.

Si apre fase autunnale, frequente maltempo in arrivo

Dopo un mese di ottobre piuttosto anomalo e una prima parte di novembre comunque deludente, la stagione autunnale sembra sprintare decisamente quando si trova ormai in fase avanzata, con una serie di perturbazioni in arrivo nei prossimi giorni e che porteranno frequente maltempo sulla nostra Penisola, con i settori occidentali maggiormente coinvolti. I peggioramenti verranno accompagnati da un clima decisamente autunnale o, in alcuni casi, tardoautunnale.

Weekend nuovo affondo perturbato

Oltre alle perturbazioni che interesseranno l’Italia durante la settimana feriale, nel Weekend si apre un’ipotesi sempre più confermata dai principali centri di calcolo di un nuovo e ulteriore affondo perturbato che raggiungerebbe il Mediterraneo centrale proprio tra la giornata di sabato 19 e quella di domenica 20 novembre. Tale evoluzione rinvigorirebbe le condizioni di maltempo già presenti alimentandole, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Forte maltempo in arrivo al centro-sud con neve in montagna?

L’evoluzione sinottica prospettata attualmente dai principali centri di calcolo suggerisce il rinvigorimento del maltempo sulle regioni centro-meridionali, con piogge e temporali localmente anche intensi e a carattere di nubifragio, specie sul versante occidentale del Paese. Possibile ritorno della neve in Appennino a quote però elevate. Data la distanza temporale infatti, è ancora presto per entrare nel dettaglio previsionale. Seguiranno perciò aggiornamenti che vi invitiamo di conseguenza a seguire sul nostro sito.

