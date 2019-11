METEO – Nuova ONDATA di severo MALTEMPO in arrivo nel WEEKEND, con rischio NUBIFRAGI, ecco dove

Autunno scatenato e irrefrenabile sul nostro Paese

Non accenna ad interrompere la sua furia l’Autunno. Dopo un autunno infatti piuttosto anticiclonico riscontrato fino al mese di ottobre, in questo mese di novembre ha invece ingranato la marcia provocando 15 giorni consecutivi di maltempo sul nostro Paese. Numerosi sono stati i disagi e i danni a Venezia a causa dell’acqua alta, ma anche al sud Italia col passaggio di un ciclone mediterraneo la settimana scorsa. Ma non è finita qui: alle porte dell’Italia bussa infatti una nuova ondata di maltempo.

Allerta rossa in Veneto per oggi

La situazione più critica dell’ondata di maltempo che sta interessando quest’oggi l’Italia centro-settentrionale si registra in Veneto, dove il Dipartimento di Protezione Civile aveva diramato ieri per oggi un’allerta meteo di codice rosso. E in effetti gli accumuli di pioggia al suolo nella regione superano già i 100 millimetri, soprattutto sulle montagne vicentine con picchi ormai prossimi ai 150 millimetri.

Nuova ondata di forte maltempo nel weekend

E’ dunque in arrivo l’ennesima ondata di maltempo del mese in questo fine settimana. Questo poiché la saccatura tutt’ora insistente e in affondo sul Mediterraneo responsabile dell’instabilità di queste ore, aggancerà nelle ore della notte una depressione di origine africana che risalirà lungo il Tirreno prendendo potenza grazie non solo alle calde acque mediterranee, ma anche all’afflusso di correnti umide e più fresche provenienti dai quadranti nordoccidentali. Ne deriva che il forte maltempo interesserà soprattutto le regioni tirreniche centro-settentrionali, ma anche le regioni nordorientali del Triveneto.