METEO – Nuova PERTURBAZIONE in arrivo sull’ITALIA, la Protezione Civile emana l’ALLERTA: i dettagli

Serata verso un miglioramento, ma con isolati disturbi di maltempo residui

A seguito di una giornata partita con il maltempo anche intenso con forti piogge e occasionali temporali che hanno causato persino qualche disagio, le condizioni meteo stanno migliorando e continueranno a migliorare nelle prossime ore, in un contesto che si manterrà tuttavia ancora perturbato: nessuna traccia infatti sul fronte sinottico dell’Anticiclone, con isolati e residui rovesci che continueranno ad interessare i settori centrali, l’estremo nordovest e la Calabria tirrenica, oltre possibilmente alle aree costiere e subcostiere della Campania.

Nuovo peggioramento in arrivo in Italia

La perturbazione sta scivolando verso il settore balcanico e quest’evoluzione assicura il miglioramento in atto, ma un nuovo peggioramento sta raggiungendo l’Italia sempre dai quadranti occidentali, con rinnovate piogge e occasionali temporali anche intensi localmente che interesseranno le regioni settentrionali (in particolare il nordovest) e la Toscana e l’alto Lazio in serata. Le temperature appariranno inoltre in calo laddove il maltempo colpirà e risulterà più marcato quanto più intensi saranno i fenomeni. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Valle d’Aosta, Piemonte settentrionale ed occidentale, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lombardia settentrionale, resto del Piemonte, e su Liguria ed alta Toscana, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Triveneto, resto di Lombardia e Toscana, e su Emilia-Romagna occidentale, Umbria e Lazio settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, puntualmente moderati al Settentrione e sulla Toscana. Nevicate: da sparse a diffuse, a quote superiori ai 1400-1600m su Alpi occidentali, con apporti al suolo da moderati ad abbondanti; quota neve in diminuzione in serata. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in locale sensibile aumento su Pianura Padana orientale ed al Centro-Sud. Venti: localmente forti meridionali sulla Sardegna, in estensione a Sicilia occidentale e settori costieri delle regioni tirreniche e sulla Liguria. Mari: molto mossi il Mare e Canale di Sardegna, il Tirreno settore Ovest, il Mar Ligure e lo Stretto di Sicilia. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

CONTINUA A LEGGERE.