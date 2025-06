Meteo – Nuova risalita di aria calda dal nord Africa nei prossimi giorni con intensa ondata di caldo in Europa

Attuale situazione sinottica e sua evoluzione

Salve e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che vede un vasto campo altopressorio di matrice afro-azzorriana su Mediterraneo ed Europa, con massimi di pressione sull’Europa occidentale e valori di pressione al suolo fino a 1025 hPa tra Isole Britanniche e Francia. Una piccola goccia fredda è invece in movimento sul Tirreno meridionale e nella giornata di domani si dirigerà verso la Sicilia. Una circolazione depressionaria è in movimento in Atlantico ed in estensione verso sud con minimo al suolo di circa 1010 hPa e che nei prossimi giorni favorirà la risalita di aria calda dal nord Africa.

Goccia fredda porta piogge e temporali in Italia

Dopo aver raggiunto prima il Nord e poi le regioni centrali, la goccia fredda colpevole dei temporali intensi dei giorni scorsi va ora a muoversi sul Tirreno meridionale, anche se leggermente colmata. Questa continua dunque a portare tempo instabile al Centro-Sud. Piogge e temporali al mattino stanno interessando il Basso Lazio, la Campania con fenomeni anche intensi e le coste della Calabria. Nel corso del pomeriggio acquazzoni e temporali andranno a svilupparsi nelle zone interne del Sud e soprattutto sulla Sicilia, con possibili fenomeni a carattere di nubifragio e con possibili grandinate specie sull’Isola siciliana. Qualche fenomeno in sviluppo anche tra Lazio e Abruzzo. Molto simile anche la giornata di domani.

Seconda parte della settimana con maggiore stabilità in Italia ed aria calda in risalita sull’Europa occidentale

Come anticipato, nel corso dei prossimi giorni una circolazione depressionaria dovrebbe affondare sul basso Atlantico favorendo l’espansione dell’anticiclone africano. Condizioni meteo che si faranno più stabili in Italia, con tanto sole da Nord a Sud ma ancora fenomeni pomeridiani sulle Alpi e settori interni del Centro-Sud. Aria molto calda in risalita dal continente africano investirà l’Europa occidentale, specie nel weekend quando tra Francia ed Isole Britanniche avremo anomalie termiche positive anche di 10-12 gradi. Sull’Italia avremo invece temperature in linea con le medie grazie ad aria fresca in discesa da nord-est sui Balcani e che sfiorerà la nostra Penisola.

Prossima settimana caldo anomalo sull’Europa centrale

Nei primi giorni della prossima settimana, stando agli ultimi aggiornamenti dei principali modelli, promontorio africano che piegherebbe verso est e cosi anche la risalita di aria calda. Avvezione di aria calda che infatti sarà diretta verso l’Europa centrale, portando un caldo anomalo con temperature di 10-12 gradi sopra le medie. Parzialmente interessata anche l’Italia, con temperature in aumento soprattutto al centro-Nord con valori anche di 4-6 gradi sopra media.

