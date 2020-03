METEO – Nuova serie di PIOGGE e TEMPORALI pronti ad impattare l’ITALIA: la Protezione Civile emana l’ALLERTA, ecco le città interessate

Maltempo in atto sulle regioni settentrionali

L’azione di una saccatura di origine nordatlantica sta portando i suoi effetti momentaneamente in un’area circoscritta del Paese e precisamente su alcune regioni settentrionali. Nel corso delle prossime ore tali fenomeni oltre ad estendersi su tutto il nord Italia, subiranno anche un’intensificazione, in particolar modo sulle aree orientali della Liguria, dove non è escluso che essi assumano carattere di nubifragio. Qualche pioggia anche sulla Toscana e sul Lazio, con accumuli blandi entro la mezzanotte.

Il maltempo si sposterà al centro-sud entro domani

Già nelle prime ore della nottata tra oggi e domani venerdì 6 marzo, il fronte perturbato che sta attualmente interessando il nord Italia, tenderà a spostarsi verso sud interessando principalmente le regioni centrali tirreniche, con fenomeni localmente intensi soprattutto sul Lazio meridionale. Nevicate residue interesseranno le Alpi e le Prealpi nordorientali fin sui 600/700 metri, con accumuli generalmente deboli. Nel corso del pomeriggio l’instabilità si sposterà e interesserà i settori meridionali dell’Italia, in special modo ancora una volta quelli tirrenici. Il maltempo verrà accompagnato talvolta da forti raffiche di vento.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo ora il bollettino di vigilanza meteorologica della Protezione Civile emesso oggi e valido per domani: Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lazio orientale e meridionale, settori occidentali di Abruzzo e Molise, Campania, settori tirrenici di Basilicata e Calabria settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Trentino, Alto Adige, Lombardia orientale, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche occidentali, resto di Lazio, Basilicata e Calabria, su settori occidentali e meridionali della Puglia, Sicilia nord-orientale e sulla Sardegna occidentale, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Nevicate: sparse su settori alpini orientali, generalmente al di sopra dei 700-1000 m, con apporti al suolo da deboli a moderati, fino a localmente abbondanti sul Friuli Venezia Giulia. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in generale sensibile aumento i valori minimi, fino a marcato sulle regioni peninsulari centrali; valori massimi in locale sensibile calo sulla Sardegna, in aumento su Sicilia, Calabria e pianura padana occidentale. Venti: forti dai quadranti occidentali, con raffiche di burrasca, su Sardegna, sui settori costieri di Lazio e Toscana e, dal pomeriggio, lungo tutta la dorsale appenninica. Mari: da molto mossi ad agitati i bacini centro-settentrionali ad ovest della Penisola, tendenti a molto mossi dal pomeriggio lo Stretto di Sicilia, lo Ionio, il Canale d’Otranto e l’Adriatico meridionale. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.