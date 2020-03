METEO – Nuova SFURIATA INVERNALE in arrivo con NEVE a BASSA QUOTA, i dettagli

Instabilità al centro-sud con neve a quote basse, ma in rialzo nelle prossime ore

Nella giornata odierna il maltempo ha interessato e sta tutt’ora interessando molte delle regioni centro-meridionali del Paese, con il freddo che ancora resiste e con la neve dunque che cade a quote molto basse intorno ai 300/400 metri sulle regioni centrali adriatiche sui 500/700 metri sull’Appennino meridionale. Nelle prossime ore il moto ciclonico della perturbazione afro-mediterranea presente su latitudini più meridionali attiverà correnti di scirocco sulle regioni centro-meridionali con conseguente rialzo delle temperature e della quota neve stessa.

Domani altro maltempo in arrivo

L’azione della perturbazione afro-mediterranea continuerà a produrre i suoi effetti nella giornata di domani giovedì 26 marzo, con il conseguente rialzo progressivo delle temperature e della quota neve, così come scritto in precedenza. Nelle prime ore della notte e della mattina la neve continuerà a cadere intorno ai 300/400 metri sulle regioni centrali adriatiche e su alcune aree della bassa Toscana, in successivo progressivo rialzo. Piogge e temporali sono attesi in molte aree del centro-sud, localmente a carattere di nubifragio sulla Calabria jonica. La neve arriverà a toccare quote di 1400/1500 metri entro serata sul medio versante adriatico.

Nuovo attacco artico in arrivo per gli inizi di aprile

Abbiamo già scritto qualche riga ieri in merito e i principali centri di calcolo nella giornata odierna sembrano mostrare conferme. Il modello europeo UKMO e quello inglese ECMWF sembrano aver tracciato la strada: ora tutti i principali centri di calcolo tendono verso una nuova ondata di freddo di origine anche questa volta artico continentale che metterebbe nel mirino l’Italia proprio tra la fine di marzo e gli inizi di aprile. Ciò porterebbe effetti molto simili all’ondata che tutt’ora sta interessando la nostra Penisola, vediamo quali nello specifico.