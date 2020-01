METEO – Nuove forti NEVICATE stanno per impattare l’ITALIA, ecco le regioni colpite

Peggioramento in atto sull’Italia, il primo del 2020

A partire già dalla serata di ieri e per tutta la notte fino a giungere ad ora il maltempo è tornato a manifestarsi sulla nostra Penisola grazie all’arrivo di una saccatura di origine polare marittima dai quadranti nordoccidentali, che ha scalzato un possente e vasto campo anticiclonico che sembrava quasi irremovibile in questa prima metà di gennaio. Torna dunque l’instabilità anche intensa e la neve a quote medio-basse in Italia.

Calo delle temperature al centro-nord, soprattutto per quanto riguarda i valori massimi

Il peggioramento in transito sulla nostra Penisola ha portato con sé anche un calo delle temperature che momentaneamente ha interessato solo le regioni centro-settentrionali e in particolare i valori massimi. Quelli minimi registrati in mattinata risultano infatti invece in aumento, grazie alla copertura nuvolosa che ha impedito il fenomeno dell’inversione termica, principale responsabile delle gelate dei passati giorni. Tuttavia, tali valori potrebbero essere ritoccati nel corso di questa sera, portando le minime al ribasso prima della mezzanotte in molte aree.

Sarà però domani la giornata più fredda

La giornata più fredda del weekend sarà però quella di domani domenica 19 gennaio, quando le temperature caleranno anche al sud Italia, mentre al centro-nord a calare saranno questa volta le temperature minime. Inoltre, l’affluire di aria via via più fredda causerà un ulteriore abbassamento della quota neve su molte regioni, con nuove nevicate in arrivo, vediamo dove.