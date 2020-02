METEO – Nuovo forte MALTEMPO con PIOGGE e TEMPORALI in arrivo nelle prossime ore sull’ITALIA, ecco le aree colpite

Perturbazione in allontanamento verso oriente

L’ondata di maltempo che ha interessato il nostro Paese fino a questa mattina con piogge che si sono riversate sulla Puglia accompagnate anche da forti raffiche di vento sta ora esaurendo i suoi effetti sulla Penisola italiana, grazie all’allontanamento stesso della perturbazione verso est. La perturbazione viene scacciata via da un nuovo tentativo da parte dell’Alta pressione di avvolgere nuovamente l’Italia, tentativo che fallirà più volte nei prossimi giorni a partire già da stasera, come vedremo.

Miglioramento del tempo solo temporaneo in alcune zone d’Italia

Da quanto accennato sul finale del precedente paragrafo, emerge dunque che a partire dalla serata odierna è attesa una nuova ondata di maltempo in Italia. Il miglioramento delle condizioni meteo rinvenuto nelle ultime ore sarà quindi solo momentaneo in alcune zone del Paese, tra cui le regioni italiane peninsulari del centro-sud. Un blando cavo atlantico si inserirà proprio tra il nuovo rigonfiamento dell’Anticiclone che subirà un rinforzo dalla sede sub-tropicale e la perturbazione in allontanamento, con innesco di ciclogenesi sull’alto Tirreno.

Forte maltempo in Toscana con piogge e possibili temporali

Un debole cavo atlantico dunque riuscirà ad insinuarsi nel Mediterraneo esattamente a metà tra un nuovo rigonfiamento dell’Alta pressione e la perturbazione delle scorse ore che continuerà a traslare verso est. Ciò innescherà una ciclogenesi sull’alto Tirreno, capace di causare anche un rinforzo dei venti provenienti dai quadranti sudoccidentali, almeno sulla Toscana settentrionale. Inevitabilmente le piogge interesseranno queste zone, con un maggior coinvolgimento da parte delle aree pedemontane grazie all’effetto dello stau. I fenomeni saranno deboli o moderati generalmente, mentre nel settore sub-appenninico risulteranno più intense e non a caso dove si registreranno gli accumuli maggiori.