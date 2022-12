Meteo – Nuovo impulso di maltempo artico in arrivo prossima settimana con calo termico e neve a bassa quota: i dettagli

Maltempo in atto sul nostro Paese

Le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico testimoniano un quadro incline all’instabilità a causa dell’arrivo dell’ennesima perturbazione di questo dicembre, di origine polare marittima. Le condizioni meteo pertanto appaiono perturbate da nord a sud, con il nordovest e i settori più sudorientali del Paese che rimangono maggiormente all’asciutto dalle precipitazioni. Le temperature, benché invernali al settentrione, rimangono miti al centro-sud a causa di un richiamo di correnti sciroccali dovuto alla perturbazione stessa.

Prossime ore parziale miglioramento, ma maltempo insiste su alcune aree dello stivale

Le prossime ore si caratterizzeranno in Italia per un parziale miglioramento, dovuto allo spostamento della perturbazione verso il settore balcanico. Tuttavia, nonostante in alcune aree del Paese sia prevista effettivamente una cessazione della fenomenologia, in altri settori dello stivale (scopri quali) il maltempo potrebbe ancora dire la sua e risultare anche localmente intenso. Le temperature, a grandi linee, non subiranno variazioni particolari rispetto a quanto registrato nelle 24 ore precedenti.

Domani ancora maltempo e nuovo peggioramento in arrivo la prossima settimana

Nella giornata di domani domenica 11 dicembre si assisterà a condizioni di residuo maltempo che interesseranno principalmente le aree nordorientali del Paese, con neve finanche i 200/400 metri in Veneto e Appennino Tosco-Emiliano, soprattutto su sponda emiliana. Qualche rovescio in serata potrebbe inoltre raggiungere la Sicilia e parte della Calabria. Altrove le condizioni meteo risulteranno più stabili, con temperature in calo, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Ma un nuovo peggioramento è in arrivo la prossima settimana, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Maltempo artico in arrivo la prossima settimana, neve in pianura al nord?

La prossima settimana e in particolare soprattutto dalla giornata di martedì 13 dicembre si assisterà ad un nuovo verosimile peggioramento, questa volta di stampo artico, in grado di portare rinnovato maltempo e un ulteriore calo delle temperature, tale per cui la neve potrà attestarsi a quote collinari anche sulle regioni centrali questa volta e finanche in pianura sulla bassa Pianura Padana. Tuttavia il condizionale è d’obbligo anche per ciò che concerne le quote neve, possano esse essere pure indicative. Infatti, la distanza temporale rende tale tendenza ancora vulnerabile ad importanti cambiamenti: vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.

