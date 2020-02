METEO – Nuovo MALTEMPO con TEMPORALI in ITALIA, la Protezione Civile ha emesso ALLERTA METEO, ecco le città interessate

Quota neve in progressivo abbassamento in serata

Si è finalmente aperta una parentesi invernale sull’Italia, seppure risulterà piuttosto breve in quanto dalla giornata di venerdì 7 febbraio le temperature risulteranno nuovamente in lieve aumento. Nel frattempo però, nel corso della serata corrente affluirà via via sempre più freddo, con quota neve in costante e graduale abbassamento fino ad attestarsi sui 300/400 metri sul versante adriatico, con cumulati da deboli a moderati.

Residuo maltempo nella prima parte di giornata di domani, poi schiarite ovunque

La perturbazione tutt’ora in auge sulla nostra Penisola porterà ancora del maltempo nelle prime ore della notte di domani giovedì 6 febbraio sul versante adriatico, dove la quota neve si attesterà ancora tra i 300 e i 400 metri. L’instabilità si prolungherà invece probabilmente fino a mattina sul versante tirrenico della Sicilia, con fenomeni possibilmente accompagnati da attività elettrica. Precipitazioni che assumeranno carattere nevoso qui a partire dai 500/600 metri. Successivo miglioramento delle condizioni meteo con schiarite, ma con venti che continueranno a spirare in maniera intensa, localmente oltre i 100km/h sulla dorsale appenninica meridionale.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, riportiamo ora il bollettino di vigilanza meteorologica emesso dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: isolate, anche a carattere di breve rovescio, sulla Sicilia settentrionale e sulla Calabria meridionale e centrale ionica, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Nevicate: residue al di sopra dei 700-900 m su Sicilia settentrionale e Calabria, con apporti al suolo deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in generale diminuzione, sensibile nei valori minimi, fino a localmente marcata nelle valli del settentrione. Venti: di burrasca settentrionali su tutte le regioni del Sud, da forti a burrasca settentrionali su Sardegna orientale e regioni centrali peninsulari, con raffiche fino a burrasca forte al mattino e generale attenuazione pomeridiana al centro e serale al sud. Mari: molto agitato lo Ionio, agitati i bacini meridionali e localmente il Tirreno centrale e l’Adriatico centrale, con mareggiate sulle coste esposte; molto mossi i restanti bacini centrali; generale attenuazione del moto ondoso dalla sera. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.