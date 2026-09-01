Meteo – Nuovo ondata di caldo in Italia verso il weekend, si torneranno a sfiorare i +40°C su alcuni settori

Attuale situazione sinottica

Salve e ben ritrovati da parte del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che vede il flusso perturbato scorre alle latitudini più elevate con diversi minimi al suolo ed una blanda saccatura in quota che dall’Atlantico si muove verso l’Europa occidentale e che nella giornata di domani interesserà anche il Mediterraneo. Vasto campo di alta pressione che domina invece su Mediterraneo e buona parte dell’Europa, portando stabilità prevalente e caldo intenso in Italia, salvo qualche isolato fenomeno pomeridiano sulle Alpi centro-orientali.

Domani attesi maggiori temporali pomeridiani in Italia

Come abbiamo appena visto, una blanda saccatura in quota è in movimento verso l’Europa occidentale e nella giornata di domani interesserà il Mediterraneo andando ad accentuare l’instabilità termo-convettiva in Italia. Mattinata di mercoledì che partirà stabile e prevalentemente soleggiata, mentre nel pomeriggio acquazzoni e temporali andranno a svilupparsi sulle Alpi e in Appennino, con sconfinamenti anche sulle pianure specie sulle regioni del versante adriatico del Centro-Sud. Residua instabilità termo-convettiva anche nella giornata di giovedì, specie sull’Appennino meridionale. Le temperature continueranno comunque a mantenersi di diversi gradi sopra le medie rendendo il clima rovente.

Nuovo ulteriore rialzo termico in vista del weekend

Gli ultimi aggiornamenti dei principali modelli mostrano tra la seconda parte della settimana ed il weekend una nuova espansione dell’anticiclone sull’Europa centro-occidentale e Mediterraneo, alimentato dalla risalita di aria molto calda, con anomalie termiche positive tra Francia e Spagna anche di 10-12 gradi. Questo porterà un aumento termico anche sull’Italia con valori fino a 7-8 gradi sopra le medie e stabilità diffusa da Nord a Sud. Massime che torneranno infatti a raggiungere i +36/+37°C sia in Pianura Padana che sul medio versante tirrenico e punte anche di +38/+39°C anche nelle zone interne del Sud specie tra Puglia e Basilicata.

Tendenza meteo: segnali di cambiamento non prima della seconda decade di settembre

Mese di agosto che in molte località della nostra Penisola chiuderà come il più caldo di sempre. Settembre inizierà con una prima decade decisamente calda, lunga serie di temperature sopra media che sarebbero classificate come ondata di calore anche per il mese di luglio. Per trovare un segnale di cambiamento occorre spingersi molto in la con i modelli, possibile saccatura e calo termico secondo l’americano GFS nella seconda decade del mese.

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