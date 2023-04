Meteo – Nuovo peggioramento avanza in Italia, con piogge in arrivo: scatta l’allerta della Protezione Civile, ecco dove

Tempo stabile e asciutto in Italia

Da diverse ore ormai si assiste al ritorno graduale di condizioni meteo generalmente stabili e asciutte sul nostro Paese, dopo i residuali fenomeni che si sono registrati soprattutto tra la notte e la mattinata odierne al meridione. Tale miglioramento tuttavia, oltre ad inserirsi in un contesto climatico che rimane piuttosto fresco, soprattutto nelle ore notturne, risulterà essere temporaneo: un nuovo peggioramento avanzerà infatti sull’Italia a partire dalla giornata di domani venerdì 7 aprile, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Domani nuovo peggioramento

L’avanzamento di una nuova saccatura depressionaria di natura nordatlantica porterà un altro peggioramento sulla nostra Penisola nella giornata di domani venerdì 7 aprile, con primi piovaschi in ingresso nel corso della mattinata sull’alto versante tirrenico e in successiva estensione e intensificazione in Emilia Romagna, Toscana (soprattutto settentrionale), Piemonte, con rovesci in arrivo anche su Alpi e Prealpi centrali e, in serata, anche verosimilmente su Marche settentrionali. La neve si attesterà a quote di montagna pressoché ovunque, con temperature che si manterranno pressoché stazionarie nel Paese.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria, Basso Piemonte, Lombardia sud-occidentale, settori più occidentali dell’Emilia-Romagna e Toscana settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sul resto del Nord, ad eccezione delle pianure di Triveneto ed Emilia Romagna orientale, e sul resto della Toscana, in estensione serale ad Umbria, Marche e Lazio settentrionale, con quantitativi cumulati deboli. Nevicate: sparse al di sopra dei 1000-1200 m sui settori alpini occidentali, in estensione a quelli orientali ed all’Appennino settentrionale, con apporti al suolo da deboli a moderati. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: valori minimi in sensibile aumento sulle zone alpine; massime in sensibile calo sul Nord-Ovest ed in locale sensibile aumento al Centro-Sud. Venti: localmente forti dai quadranti settentrionali su Puglia e zone ioniche, in rapida attenuazione; in serata localmente forti nord-orientali sulla Liguria ed occidentali sulla Sardegna settentrionale. Mari: molto mossi l’Adriatico meridionale e lo Ionio, con moto ondoso in calo; in serata tendente a molto mosso il Mar Ligure ed il Tirreno settentrionale.

CONTINUA A LEGGERE.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Venerdì 7 aprile 2023:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Alta collina piacentino-parmense, Collina bolognese, Montagna bolognese, Pianura reggiana di Po.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.