METEO – Nuovo PEGGIORAMENTO INVERNALE in arrivo sull’ITALIA con un AFFONDO ARTICO, ecco quando

Lo snodo principale attorno al quale si svilupperà l’inverno prossimamente è il maltempo previsto per il prossimo weekend, ovvero quello relativo alle giornate di sabato 18 e domenica 19 gennaio. Il proseguo della stagione dipenderà infatti dall’evoluzione meteo in questione, con una saccatura di origine polare marittima che colpendo l’ Italia potrebbe fungere da apripista grazie ad un “effetto calamita” (freddo richiama freddo) che avrà sulle future ondate di freddo.

C’è però da dire anche che l’egemonia dell’Anticiclone che ha caratterizzato tutta la prima metà del mese di Gennaio è ormai al termine: le prossime e quelle di domani giovedì 16 gennaio saranno infatti le ultime ore di tempo generalmente stabile e asciutto sulla nostra Penisola, con cieli in prevalenza soleggiati o al più poco nuvolosi, mentre al nord possibile qualche disturbo nuvoloso in più. Temperature che continueranno ad aggirarsi attorno alla media del periodo o lievemente al di sopra.

Le prossime saranno le ultime ore di relativa instabilità sulla Liguria alle prese da un paio di giorni a questa parte con deboli e occasionali piogge che scaricano al suolo un accumulo altrettanto scarso. Questo a causa di una blanda circolazione instabile innescata sul Golfo del Leone da un debole cavo d’onda atlantico in lieve affondo sulla Francia. A partire dalla sera o tarda sera si attende però un lieve miglioramento delle condizioni meteo, in un contesto comunque di cieli particolarmente nuvolosi.

Dalla saccatura che colpirà l’ Italia nel weekend, si staccherà una goccia fredda che si sposterà verso il Mediterraneo occidentale. Tale goccia fredda nella prossima settimana stazionerà sulle acque del Mediterraneo, prima di eseguire un nuovo spostamento verso oriente, richiamando a sé aria più fredda di origine artica proveniente direttamente dalla penisola scandinava. Ciò apporterà condizioni di maltempo sulla nostra Penisola, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Maltempo in Italia e neve a quote di montagna

L’affondo artico porterà in Italia probabilmente la seconda perturbazione del mese e dunque anche dell’anno 2020, con maltempo che interesserebbe comunque principalmente le regioni centro-settentrionali del Paese, con quota neve che si attesterebbe in montagna, oltre i 1000 metri. Data la distanza temporale (il tutto sarebbe previsto da giovedì 23/venerdì 24 gennaio) è momentaneamente impossibile entrare nel dettaglio previsionale, anche perché ci sono anche molte differenze tra i principali centri di calcolo in merito, pertanto vi invitiamo a rimanere aggiornati sul nostro sito.