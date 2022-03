METEO – NUVOLOSITA’ in aumento in ITALIA nelle PROSSIME ORE, ma senza fenomeni rilevanti: i dettagli

Effetti dell’Anticiclone ancora prevalenti, ma nuvolosità già in aumento in queste ore

Le immagini satellitari proiettano un quadro meteorologico italiano che strizza l’occhio ancora alla generica stabilità, grazie agli effetti ancora prevalenti dell’Anticiclone africano sullo stivale. Tuttavia, in queste ore, è già possibile apprezzare un netto aumento della nuvolosità a partire dai settori più occidentali della nostra Penisola, con temperature che rispetto a quanto registrato nella giornata di ieri appaiono stazionarie se non in lieve calo.

Disturbi all’Anticiclone in arrivo da ovest

Una goccia fredda di stampo atlantico si è isolata in questi giorni sul Mediterraneo occidentale, portando i suoi effetti principalmente tra il Portogallo e il Marocco. Tuttavia, nelle ultime ore la predetta goccia fredda si sta spostando in direzione est, nonché verso la nostra Penisola, apportando i primi disturbi alla struttura anticiclonica che per lunga parte di questa settimana ha tenuto sotto scacco lo stivale. Ne deriva il suddetto avanzamento della nuvolosità soprattutto sulla Sardegna. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Prossime ore nuvolosità in progressivo aumento

Nel corso delle prossime ore la nuvolosità apparirà in ulteriore aumento avanzando sempre da ovest e interessando peraltro anche la Sicilia e parte della Calabria, soprattutto nelle aree del reggino. Nubi sparsi e a tratti compatte plausibili anche sulle Marche, Pianura Padana e alto versante tirrenico dove però avranno una scarsa consistenza. Tuttavia, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, tale evoluzione non causerà ancora l’arrivo di fenomeni rilevanti, fatto salvo per qualche possibile e isolato blando rovescio, come vedremo nel prossimo paragrafo.

