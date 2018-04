METEO LIVE: piogge sparse nelle prossime ore sull’Italia centro-settentrionale, poi temporaneo miglioramento.

METEO. Oggi 13 Aprile tempo localmente instabile al Centro-Nord, – Giornata di oggi, Venerdì 13 Aprile, che vedrà ancora condizioni meteo localmente instabili specialmente sulle regioni dell’Italia centro-settentrionale. In queste prime ore del giorno addensamenti sparsi alternati a schiarite più o meno ampie sono presenti su buona parte della Penisola. Locali fenomeni si segnalano soprattutto al Nord-Est, ed in particolare sulle Alpi orientali con locali nevicate oltre i 1400-1600 metri. Al pomeriggio ancora instabilità con con piogge sparse su Nord-Ovest, arco alpino come anche tra Umbria e Toscana. Tra la sera e la notte tornano condizioni meteo stabili ovunque ma con cieli che si presenteranno poco o irregolarmente nuvolosi con addensamenti più compatti al Centro-Nord.

METEO ROMA: tempo stabile sulla Capitale con cieli poco o irregolarmente nuvolosi per nubi medio alte in transito. Temperature comprese tra +10 e +20 gradi.

METEO MILANO: nuvolosità irregolare a tratti anche compatta con possibilità di piogge sparse sia al mattino che al pomeriggio. Fenomeni in esaurimento dalla serata. Temperature comprese tra +11 e +17 gradi.

Nuovo peggioramento meteo nel weekend? […]