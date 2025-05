Meteo – Temporali, localmente intensi, attesi nelle prossime ore: scatta l’allerta gialla della Protezione Civile

Saccatura in allontanamento verso est

Situazione sinottica caratterizzata dalla presenza dell’anticiclone delle Azzorre disteso tra il vicino Atlantico e l’Europa occidentale, mentre una blanda saccatura è in transito sul Mediterraneo centro-orientale. Residua instabilità interesserà ancora l’Italia, ma con tendenza ad un aumento del campo barico da ovest con l’alta pressione che raggiungerà il nostro Paese nella giornata di domani.

Tempo in miglioramento, ma non mancheranno i temporali

Meteo – Weekend al via con meteo in lieve miglioramento, ma non mancheranno le insidie. Giornata di sabato caratterizzata da nubi di passaggio sulle regioni meridionali, ma con tempo asciutto. Nubi più compatte sono attese su Abruzzo, Molise e Piemonte con qualche locale goccia di pioggia. Stabile sul resto del Paese con ampie schiarite sulle regioni centrali, nord Sardegna ed Emilia-Romagna. Nel corso del pomeriggio atteso un incremento dell’instabilità su Alpi, Prealpi ed Appennino centro-meridionale con acquazzoni e locali temporali. Tempo instabile tra medio-basso Lazio e nord Campania con possibili temporali anche di forte intensità in miglioramento serale. Instabilità pomeridiana anche su zone interne del centro-sud Sardegna.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso dalla Protezione Civile e valido per oggi (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri):

Precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su settori alpini del Veneto, Lazio centro-meridionale, Calabria e Sicilia centro-orientale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; isolate, a carattere di rovescio o breve temporale, su Piemonte, Liguria, restanti settori alpini, Abruzzo, Molise, resto del Lazio, settori meridionali di Basilicata e Puglia e Sardegna centro-meridionali, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: localmente forti settentrionali su Sardegna, Puglia, Sicilia, sulle zone ioniche di Basilicata e Calabria e sulle zone adriatiche centrali.

Mari: molto mossi il Mare e Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia, lo Ionio e l’Adriatico centro-meridionale.

Allerta gialla, ecco dove

Temporali attesi nelle prossime ore. Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato quindi queste allerte la giornata di oggi, Sabato 24 maggio 2025:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Lazio: Bacini di Roma, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico.

