METEO – Ondata di CALDO con picchi fino a +40°C nel WEEKEND, i dettagli

Meteo Italia, la situazione

Buon weekend e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul comparto Euro-Atlantico caratterizzata dalla presenza di un’area depressionaria in azione tra Portogallo ed Irlanda, in azione all’interno di un campo altopressorio disteso tra l’Europa centro-occidentale ed il vicino Atlantico sin verso il Regno Unito. Nel contempo un promontorio di matrice subtropicale tende a rinforzarsi sul Mediterraneo centrale, alimentato da masse d’aria molto calde in risalita dal nord Africa. In tal modo il flusso umido perturbato oscilla e transita al di sopra del 50°N, mentre l’Italia è interessata da un’intensa ondata di caldo con punte nel weekend fino a +40°C.

Meteo Italia sabato 4 giugno

Dopo il lieve cedimento barico registrato nella giornata di venerdì 3 giugno, responsabile dei nubifragi che hanno colpito parte dei settori alpini, il geopotenziale è in nuovo rinforzo sull’Italia con tempo stabile e caldo in deciso aumento. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la giornata odierna. Al Nord: Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni e qualche velatura in transito, specie tra Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Lombardia. Al pomeriggio tempo instabile sull’arco alpino con piogge e temporali sparsi, ma in riassorbimento durante le ore serali; poco o parzialmente nuvoloso altrove. Temperature minime in lieve calo e massime in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi. Al Centro: La giornata trascorrerà con tempo stabile ed ampie schiarite su tutti i settori, salvo addensamenti medio-alti di passaggio durante l’arco di giornata. Assenza di fenomeni. Temperature minime stabili o in lieve calo e massime stabili o in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi. Al Sud e sulle Isole: Giornata estiva con tanto sole su tutte le regioni, salvo qualche addensamento innocui tra Sardegna, Campania, Molise e nord della Puglia. Temperature minime e massime in aumento.

Caldo con punte di +40°C sulla Sicilia

Il promontorio in rinforzo sul Mediterraneo centrale sarà supportato da masse d’aria calde in risalita dal nord Africa. Isoterme ad 850 hPa superiori a +20°C al centro-sud con punte di +23/+24°C sulle due Isole Maggiori, determineranno temperature al di sopra delle medie del periodo anche di 10-12°C con notti tropicali, ovvero valori termici che non scenderanno al di sotto dei +20°C al suolo nemmeno durante le ore notturne. In particolare durante la giornata odierna si raggiungeranno i +34/+36°C sulle zone interne di Lazio, Toscana, Campania ed Umbria, mentre su quelle di Puglia, Basilicata e cosentino si potranno toccare localmente i +38°C. Su Sicilia e Sardegna attese temperature massime sui settori interni fino a +37/+39°C. Temperature più contenute al nord e lungo le coste, con massime che solo tra Romagna, Veneto e Lombardia sudorientale toccheranno i +30/+32°C. Tra domenica e lunedì la bolla d’aria calda raggiungerà il suo apice in particolare sulle regioni meridionali, dove sono attese punte di +40°C su Sicilia, Puglia, Basilicata e Medio Campidano. Caldo intenso, ma fino a quando? Vediamo nella prossima pagina maggiori dettagli.

CONTINUA A LEGGERE





Caldo fino ad inizio settimana, poi calo termico e rischio temporali

Il promontorio anticiclonico mostrerà i primi segni di cedimento sul nord Italia già nella giornata di domenica, con ritorno dei temporali anche sulle pianure di Piemonte e Lombardia. Ad inizio settimana l’abbassamento del flusso umido perturbato riuscirà a pilotare un’ansa depressionaria sul centro Europa, lambendo anche l’Italia tra martedì e mercoledì. Atteso il ritorno del maltempo specie sul nord Italia con temporali e grandinate in parziale estensione anche sui settori interni ed adriatici del centro-sud con annesso un deciso calo termico. Rimanete aggiornati!

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Meteo – Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.