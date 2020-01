METEO – ONDATA di FREDDO ARTICO con NEVE a BASSA QUOTA in arrivo in ITALIA, ecco quando e dove

Giorni della merla con temperature oltre la media

Siamo nel pieno dei tipici giorni della merla, ovvero in quei giorni che tradizionalmente secondo una credenza popolare sarebbero i più freddi dell’anno. Tuttavia, come sicuramente tutti si sono resi conto, si sta attraversando in Italia una fase tutt’altro che invernale in cui a predominare sono i venti di scirocco provenienti dai quadranti meridionali, che tengono le temperature ben oltre la media del periodo. Andiamoci a studiare la situazione sinottica europea attuale.

Weekend con anticiclone monstre

Un vasto e possente promontorio anticiclonico avanzerà durante il prossimo fine settimana e metterà l’intero Mediterraneo centro-occidentale nel mirino. Anche la nostra Penisola non verrà risparmiata dall’ondata di calore in arrivo, che garantirà un primo assaggio di primavera come vedremo in tutto il territorio nazionale, grazie anche ad un nuovo innalzamento della corrente a getto, dato da un vortice polare ancora molto in forma.

Candelora stabile, per alcuni detti popolari significa che l’inverno deve ancora giocare le sue cartucce

Il giorno della Candelora che ricade domenica 2 febbraio risulterà dunque in prevalenza stabile, anche se non è esclusa qualche nota di maltempo locale lungo il versante tirrenico, comunque piuttosto rapida. Nonostante ciò non mancheranno comunque cieli anche particolarmente nuvolosi, soprattutto appunto, sulle regioni tirreniche. Per alcuni detti popolari una Candelora stabile è sinonimo di un inverno che ancora deve giocare le sue cartucce e, come vedremo, nonostante non abbia alcun basamento scientifico, è probabilmente ciò che avverrà.