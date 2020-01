METEO – ONDATA di MALTEMPO si abbatte sull’ITALIA con NEVICATE e NUBIFRAGI in arrivo, ecco le regioni colpite

Nella giornata di domani lunedì 20 gennaio la perturbazione attuale si isolerà a goccia fredda nel Mediterraneo e andrà a spostarsi leggermente verso occidente, andando successivamente a posizionarsi nei pressi della penisola iberica, centrandosi sulle Isole Baleari. Ciò ovviamente apporterà forte maltempo sulla Sardegna, dove non sono esclusi nubifragi soprattutto lungo il versante orientale (quello tirrenico). Piogge anche sulle aree joniche della Calabria e in serata su siracusano, ragusano e catanese. Qualche nevicata sarà ancora possibile, vediamo dove.

Oggi è inoltre la giornata più fredda del weekend in Italia con il calo termico che si è finalmente manifestato anche sulle regioni meridionali. Al centro-nord invece, dopo un primo delle temperature massime, oggi sono calati anche i valori minimi. A partire da questo pomeriggio alcune precipitazioni si addenseranno lungo le Alpi marittime con nevicate dai 600/700 metri con quota neve che si abbasserà ulteriormente nel corso della serata.

Siamo ormai nel pieno di quest’ondata di maltempo che sta caratterizzando il weekend dell’ Italia intera attraverso l’arrivo di piogge, occasionali temporali e anche nevicate a quote medio-basse. Se fino a ieri le principali regioni ad essere coinvolte dall’instabilità erano quelle del versante tirrenico, nella giornata odierna il maltempo si è spostato sul versante adriatico, dove la neve cade a quote medio-basse intorno ai 600/700 metri sull’Appennino Tosco-Emiliano e 800/900 metri su quello centrale.

Neve in arrivo sulle Alpi marittime, appennino marchigiano e Etna

La neve continuerà ad interessare l’Italia nella giornata di domani lunedì 20 gennaio. In particolare colpirà le Alpi marittime nel corso delle prime ore della giornata con fenomeni comunque di debole intensità e a partire dai 500/600 metri. Qualche fiocco è possibile anche lungo l’Appennino marchigiano settentrionale tra mattina e pomeriggio, partendo dai 600/700 metri e innalzandosi gradualmente nel corso della giornata. Nevicate in arrivo sulla Sila e sull’Etna a partire rispettivamente dai 1200/1400 metri, in innalzamento col progredire della giornata.